颱風「梅花」遼寧大連第四次登陸　路徑為何如此奇特？

颱風「梅花」在遼寧大連第四次登陸內地。隨著「梅花」的到來，遼寧、吉林、黑龍江等地將掀起強降雨和強對流天氣。

值得注意的是，「梅花」是2000年以來首個登陸遼寧的颱風，亦是自1949年以來登陸內地最北的秋颱風。



颱風「梅花」路徑概率預報圖。（中國天氣）

據中央氣象台監測，今日（16日）12時40分許，「梅花」的中心在遼寧省大連市金州區再次登陸，登陸時中心附近最大風力有9級(23米/秒)，中心最低氣壓990百帕。登陸後，「梅花」將逐漸變性為溫帶氣旋。

此前，「梅花」分別於14日20時30分以強颱風級別在浙江舟山普陀沿海一帶登陸；之後又於15日凌晨0時30分前後在上海奉賢沿海二次登陸；隨後自南向北穿過江蘇東部沿海，16日0時前後以熱帶風暴級在山東青島嶗山區沿海第三次登陸。

至於為何秋颱風「梅花」可以走出如此奇特的路徑，中國天氣網氣象分析師王偉躍分析，9月海溫高，利於颱風發展增強，還有颱風「南瑪都」給「梅花」大量水汽支持，使其存活時間更長。而近期副熱帶高壓收縮東退，北方缺乏具備與颱風抗衡實力的冷空氣，「梅花」則在副熱帶高壓引導下，沿海岸線一路北上。此外，中國海岸線彎曲且長度長，颱風沿著沿海地區行進時就比較容易出現多次登陸的情況。

受「梅花」影響，遼寧中東部、吉林中部、黑龍江東南部等地將有大到暴雨，其中，遼寧中東部等地的部分地區有大暴雨(100-160毫米)。氣象部門提醒，相關部門和公眾警惕強降雨、大風和局地強對流天氣的不利影響，同時注意防範強降水可能引發的山洪、地質災害。