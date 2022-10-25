天文台料西北太平洋有熱帶氣旋發展　歐美預報下周達強颱風程度

近日秋高氣爽，天氣料逐漸轉涼。天文台預測，受一股東北季候風補充影響，下周初至中期廣東沿岸北風增強，天氣非常乾燥。踏入11月起氣溫亦料稍下降，下周三（11月2日）及下周四（11月3日）市區最低氣溫料得21度，而打鼓嶺及流浮山等地區更或最低19度。



另外，預料現時位於西北太平洋的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在本周後期靠近呂宋一帶，隨後轉向東北方向移動，大致移向琉球群島，即料對本港影響不大。根據歐美預報，料該低壓區會逐漸增強，下周或達強颱風程度，並移向沖繩一帶。



▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼



秋意漸濃，天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。今日（25日）正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%左右。預測今日天晴乾燥，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地吹強風。展望乾燥的東北季候風會在本周餘下時間持續為華南帶來晴朗的天氣，天氣將持續天晴乾燥。

而受一股東北季候風補充影響，下周初至中期廣東沿岸北風增強，天文台料天氣將非常乾燥。下周一（31日）為萬聖節，不少市民或會外出慶祝，料當日將天晴乾燥，氣溫介乎23至28度。而11月起天氣或稍轉涼，天文台料下周三天晴及非常乾燥，氣溫稍跌至介乎21至27度，相對濕度更或低見35%。

熱帶氣旋方面，天文台料現時位於西北太平洋的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在本周後期靠近呂宋一帶。內地中央氣象台則指，未來10天菲律賓以東海面將一個颱風生成。受其影響，下周一前後台灣及其附近海域將出現較大風雨天氣。

至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測該低壓區將移近巴士海峽，下周一轉向移近沖繩一帶。而美國全球預報系統（GFS）則料該低壓區生成後將一直向北移動，直撲琉球群島。強度方面，ECMWF料低壓區海平面中心氣壓最低為955 hPa，而GFS則料得947 hPa，同預測達強颱風程度。

天文台料乾燥的東北季候風會在本周餘下時間持續為華南帶來晴朗的天氣，天氣將持續天晴乾燥。（天文台網頁截圖）

▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼

