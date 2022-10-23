風接風｜天文台指菲律賓附近再有低壓區發展　歐美預報路徑存分歧

今日（23日）是二十四節氣中的秋天最後一個節氣「霜降」， 天文台發出特別天氣提示，指位於南海北部的熱帶低氣壓會在今日橫過該區，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會與香港保持約300公里或以上距離，並逐漸減弱，預料對香港的直接威脅不大。

不過，天文台預告另一個低壓區會在本周中至後期在菲律賓附近逐漸發展，但歐美電腦預報對其移動路徑及強度仍存分歧，



▼10月17日中午 市民在颱風納沙3號風球下做運動散步▼

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在正午12時，熱帶低氣壓集結在東沙之西南約120公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，橫過南海北部，並逐漸減弱。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會與香港保持約300公里或以上距離，並逐漸減弱。

未來兩三日沿岸地區風勢頗大

但是，隨著華東氣壓正在上升，預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚抵達華南沿岸，晚上東風增強，海有湧浪。受乾燥的東北季候風影響，天文台料本周華南普遍晴朗，未來兩三日沿岸地區風勢頗大，本港離岸間中吹6級風，即風力達三號風球強度。參考九天天氣預報，本周持續有陽光，日間天氣乾燥，最低相對濕度跌至50%，市區最低氣溫亦降至22至24度，夜晚仍會感受到涼意，外出時最好常備外套。

另一低壓區將逐漸發展

此外，天文台又預告，另一個低壓區會在本周中至後期在菲律賓附近逐漸發展。內地中央氣象局亦料，未來十日西北太平洋將有一至兩個颱風生成，可能影響中國南海海域。

參考歐美電腦預報系統，預測上仍存分歧。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區將進入南海，並逐漸移近海南島，料下周一（31日）海平面中心氣壓最低為985 hPa，即達強烈熱帶風暴程度；而美國全球預報系統（GFS）則預測，該低壓區移向日本，最高可達颱風程度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

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▼美國全球預報系統GFS預測▼

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10.31萬聖節迎幾陣驟雨

目前未知該低壓區會否對本港構成影響，但天文台預測，下周初開始逐漸暫別陽光，有幾陣驟雨，料下周一（31日）萬聖節當日大致多雲及有幾陣驟雨，市區氣溫介乎22至26度，計劃外出的市民要留意天氣狀況了。

▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼

