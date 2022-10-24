天文台指菲律賓以東海域有熱帶氣旋形成　會否進入南海仍存變數

踏入十月尾聲，但風季仍未完結。天文台預測，現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在本周中至後期逐漸發展成熱帶氣旋，並靠近呂宋一帶，但其會否進入南海仍存在變數。參考歐美電腦預報，料該熱帶氣旋移近台灣及日本一帶，對本港威脅不大。



▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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本港今日迎來晴天，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，本港吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

季候風影響持續，天文台預測本周普遍晴朗乾燥，最低相對濕度跌至50%，亦料未來兩日沿岸地區風勢頗大，離岸間中吹強風，近周末市區氣溫介乎23至28度，日夜溫差仍有5度，外出時還是要注意保暖。

（天文台網站截圖）

歐美預報料熱帶氣旋移向日台

此外，天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本周中至後期逐漸發展成熱帶氣旋，並靠近呂宋一帶，但其會否進入南海仍存在變數。參考天文台九天天氣預報，下周初有雨，料下周一（31日）萬聖節當日短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，離岸及高地間中吹強風，天氣未見進一步轉壞，下月初漸轉天晴。

至於內地中央氣象台預報，指未来十天西北太平洋將有一至兩個颱風形成，並可能影响中國南海海域。參考歐美電腦預報系統，昨日仍見有「向左走向右走」明顯分歧，但今午歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區周四（27日）發展成熱帶氣旋，掠過菲律賓以北後，下周初移向台灣以東對出海面，屆時為強烈熱帶風暴，再轉向日本沖繩一帶。至於美國全球預報系統（GFS），預測熱帶氣旋周三（26日）已形成，更料可升級成超強颱風，但走線沒有靠近台灣，直接移向日本，在其對出海面掠過時逐漸減弱。

▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼

