菲律賓以東熱帶氣旋命名尼格　天文台料入南海　11.1逼港600公里

秋意漸濃，秋颱也變得難測。位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為尼格，天文台最新預測，尼格會逐漸增強，在未來兩三日移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，隨後的路徑存在變數。按目前預測路徑，尼格將在周六（29日）升級成強烈熱帶風暴，下周二（11月1日）直逼本港約600公里範圍。



▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼

在上午十時，熱帶低氣壓尼格集結在馬尼拉之東南偏東約1180公里，預料向西北偏西移動，時速約14公里，移向呂宋一帶。天文台昨日仍預測，該熱帶氣旋大致移向琉球群島，但今日則料其會逐漸增強，在未來兩三日移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，隨後的路徑存在變數。

按目前預測路徑，尼格明日將升級成熱帶風暴，翌日進一步增強成強烈熱帶風暴，繼而在萬聖節（31日）當日闖入本港800公里範圍，翌日再逼近本港約600公里範圍。

參考歐美電腦預報系統，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，料尼格進入南海後，有機會升級成颱風，並逐漸逼近本港，但靠近時逐漸減弱及消散。而美國全球預報系統（GFS）預測，尼格將以強颱風級別靠近菲律賓，其後往台灣方向移近並減弱，未見靠近本港。

至於內地中央氣象局預測，尼格將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，同樣料尼格靠近菲律賓時升級成強颱風，萬聖節前後進入南海中東部，屆時稍減弱成颱風，其後轉向偏北方向移動。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

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▼美國全球預報系統GFS預測▼

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未來一連九日放晴

回看本港天氣，天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續為華南帶來晴朗的天氣，料本港持續天晴，下周日（30日）市區最高氣溫升至30度，最低相對濕度跌至45%；其後受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強，本港萬聖節當日離岸及高地間中吹強風，市區氣溫介乎23至28度。按目前預測，隨著尼格逐漸靠近，但本港天氣未見進一步轉壞，料下周持續天晴乾燥，繼續迎來好天氣。

▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼

