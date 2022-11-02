尼格風球｜8號風球生效　烈風圈半徑167公里　本港南區將最當風

強烈熱帶風暴「尼格」今日（2日）持續減弱，但同時進一步逼近本港及珠江口一帶，天文台下午1時40分發出8號風球，預測將於本港以南約150公里範圍內掠過。不過八個評估發出8號風球的氣象站，今日均未見錄得時速63公里或以上的烈風。



查看天文台「為船舶提供的熱帶氣旋警告」，尼格風速超過每小時33海浬（即烈風)之半徑範圍為90海浬，即166.7公里。在下午1時，尼格香港之東南偏南約170公里，即香港南面即將被烈風圈率先覆蓋。



天文台在11月2日下午1時40分發出8號風球，是50年來首次於11月發出。（盧翊銘攝）

強烈熱帶風暴尼格在11月2日下午1時，香港之東南偏南約170公里。（天文台圖片）

天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告（11月2日11:00）

．尼格中心氣壓為975百帕斯卡，最高風速約為每小時60海浬。



．風速超過每小時33海浬之半徑範圍：90海浬（166.68公里）



．風速超過每小時47海浬之半徑範圍：30海浬（55.56公里）。



．海浪超過2米之半徑範圍：330海浬。



南丫島今早風力開始上升

強烈熱帶風暴尼格在下午1時，中心附近最高持續風速達每小時90公里。天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告資料顯示，烈風圈半徑範圍為90海浬，即166.68公里，而在下午1時，尼格位於香港之東南偏南約170公里。南區的氣象站今早開始錄得強風，包括橫瀾島、坪洲，其中南丫島較明顯；同時新界區的大老山、大美督錄得風力則下跌。

至於天文台8個用以參考發出8號風球的氣象站，測風資料顯示，持續風速全部不達標，甚至沒有錄得3號風力的強風風力（時速41公里至62公里）。

昨晚烈風圈半徑約為222公里

天文台發出8號風球的條件，是本港普遍吹烈風，即持續風力達每小時63至117公里（33海浬以上）。天文台昨晚9時半更新「為船舶提供的熱帶氣旋警告」，顯示尼格烈風圈半徑約在8時為222公里（120海浬）。

昨晚上10時，尼格集結在香港東南約300公里，因此烈風圈外圍與天文台尚距約80公里，與香港最南端蒲台島也有65公里距離，故本港普遍仍吹強風，即3號風球風力。

▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼



+ 7

▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼

