尼格風球｜深夜在天文台60公里外掠過　杏花邨入夜雨勢增強

強烈熱帶風暴尼格雖於今日（2日）傍晚已減弱為熱帶風暴，惟其距離逐漸靠近香港，晚上移至天文台東南偏南100公里範圍內，八號烈風或暴風信號將維持至明日（3日）凌晨2時。尼格正朝珠江口方向移動，在晚上11時到達天文台東南偏南60公里的珠海市擔桿列島南面近岸。



《香港01》記者晚上續在杏花邨視察，現場由微微細雨，逐漸變成連密大雨，晚上更為寒冷，記者站在有蓋位置都已被風雨打濕，衫褲均已全濕。



熱帶風暴尼格11月2日晚上11時集結在天文台之東南偏南約60公里，即珠海萬山群島擔桿列島南面近岸。（天文台圖片)

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天文台晚上近8時表示，尼格已進入香港天文台100公里範圍內，預測隨着尼格再接近珠江口一帶，今晚至明早初時本港仍有機會出現烈風。與尼格相關的狂風驟雨會影響本港，預料八號烈風或暴風信號會維持至明日凌晨2時。

尼格傍晚已由強烈熱帶風暴減弱為熱帶風暴，威力雖有減弱，但距離香港卻愈來愈近。至晚上9時，尼格移至天文台之東南偏南約90公里，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。兩小時後移到天文台之東南偏南約60公里，即珠海萬山群島擔桿列島南面近岸，即將首次登陸。

擔桿列島位於香港南面，距離鴨脷洲約40公里，在能見度高的日子，於南區、甚至將軍澳也可看到長10公里的主島擔桿島。

天文台表示，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風，預料尼格會逐漸減弱。當尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著緩和時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。天文台又提醒市民，本港海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

11月2日，八號風球下市面情況：



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《香港01》記者繼續在杏花邨直擊尼格威力，杏花邨自約下午5時起已由微微細雨，逐漸變成連密大雨，加上東北季候風，晚上更為寒冷，記者晚上8時在杏花邨有蓋位置都已被風雨打濕，衫褲均已全濕。

現場只有少數市民曾短暫停留，有民安隊隊員在場巡視，以防追風市民發生意外。小六生閆同學獨自前來睇浪，他指媽媽特地駕車讓他來觀浪，正等候朋友前來。熱愛大自然的他最近一年都有在打風時前來睇浪。他指今次尼格襲港，雨勢不算很大，但風力都叫強勁，如果以10分為很激烈，他會給尼格7分。