尼格風球｜8號風球生效「8中0」　曾達標長洲風站最高風速僅強風

強烈熱帶風暴「尼格」逼近，天文台於今日（2日）下午1時40分發出8號西北烈風或暴風信號。自2007年起，天文台發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個測風站所錄得的風力資料，如八個測風站中有四個錄得持續風速達每小時63至117公里，便很大可能會發出8號風球。



《香港01》由昨日（1日）下午12時40分起持續追蹤八個測風站的風速資料，在天文台發出8號風球時，沒有一個測風站錄得烈風或以上的風力，只得長洲站錄得平均風速每小時44公里，即為強風程度。



11月2日，八號風球下市面情況：



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即睇八個測風站最新資料：



天文台2007年起「掛波」的參考指標，改為參考八個測風站，包括長洲、機場、流浮山、啟德、西貢、青衣島蜆殼油庫、沙田及打鼓嶺錄得的平均風速。當八個測風站中有四個錄得或預料錄得的持續風速，達到3號或8號風球的風速範圍，且風勢可能持續時，天文台則會發出相關警告信號。

《香港01》持續追蹤八個測風站的風速資料逾24小時，發現過去一日只得長洲測風站曾於昨日晚上8時40分的數據中，平均風速錄得每小時63公里，即達烈風程度，不過當時3號風球仍生效中，天文台亦預告會考慮在今日日間發出8號風球。而西貢站在昨日晚上則曾錄得強風。

自2007年起，天文台發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個測風站所錄得的風力資料。（天文台網頁圖片）

八個參考風站 下午1:40僅長洲風站錄強風

天文台於下午1時40分發出8號西北烈風或暴風信號，不過今日截至1時40分的數據則顯示，八個測風站中沒有一個平均風速錄得烈風或以上的風力，僅得長洲吹強風，其他測風站更連強風亦沒記錄到。

「8中4」非唯一標準 現任台長鄭楚明當年曾解釋

為何未達「八中四」天文台仍會發出8號風球？2017年時擔任助理台長、現任台長鄭楚明曾就洛克「掛波」解畫，指洛克接近登陸前，離香港不遠的大鵬半島亦有多個氣象站錄得烈風，而天文台雷達亦顯示有達烈風程度的雨帶一直移向香港一帶，強調基於公眾安全考慮，天文台發出8號風球。不過最終環流細少的洛克迅速減弱，令本港整體風力不高。

▼11月2日 泳客3號風球下在紅磡海傍晨泳▼

