尼格風球｜預測吹東北風變西北風　風向不似預期致8號風球無力

熱帶氣旋「尼格」今早（2日）逐步逼近珠江口一帶，天文台下午1時40分發出8號西北烈風或暴風信號。不過天文台今日上午11時許發出8號風球預警時，當時預告會發出8號東北烈風或暴風信號，不過最後「風向不似預期」。受本港地形影響，打風時吹東北風及西北風，本港風力十分懸殊。



天文台解釋，今早發出預警時預測本港風向為東北風，不過實況風場則是偏西北，並強調尼格較預期更為接近本港，預測本港會漸轉吹東至東北風，屆時會轉8號風球的方向。氣象學家、天文台前助理台長梁榮武則指，由於目前尼格位於本港東南面，故受西北風影響較大，相信風向預測改變亦與尼格位置有關。



根據天文台過往解釋，由於本港北面為內陸，亦有山脈，故如吹偏北風會受到地形阻隔，風力會較弱；相反如果熱帶氣旋在香港南面或西南面掠過，強風會由東至東北正面吹襲香港。



尼格11月2日晚上減弱為熱帶風暴，集結在香港天文台之東南約100公里。（天文台圖片）

天文台上午11時許發出8號風球預警時，曾料將發出8號東北烈風或暴風信號。（天文台Facebook截圖）

11月2日，八號風球下市面情況：



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根據天文台過往解釋熱帶氣旋「東登」及「西登」差別的文章中解釋，由於北半球的熱帶氣旋，風是以逆時針方向流向風暴中心。當熱帶氣旋由本港東面靠近，主要吹偏北風，但因北面有內陸山勢阻擋，本港風力便會較低。尼格今日日間主要在本東南面，因此主要風向為西北風。

相反如果熱帶氣旋在香港西至南面掠過時到，風由東面海面吹來，由於東面沒有天然屏障擋風，強風會正面吹襲本港，風力亦會較大。

梁榮武表示，本港的風向主要受尼格的位置影響，由於尼格日間位於本港東南面，故受到西北風的影響會較大。不過預料尼格將向西北方向移動，故今晚會行到本港南面，屆時風向亦有所改變。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

天文台：轉東北風後將更改8號風球的方向

天文台署理高級科學主任梁恩瑜則表示，今早發出8號風球預警時，預測本港風向會吹東北風，故料會發出8號東北烈風或暴風信號，不過天文台發出8號西北烈風或暴風信號。她解釋，實況風場顯示，本港風向為吹偏西北風，故與預測有不同。她又指，天文台當時是根據距離及本地風力等作出預測。

梁恩瑜又強調，尼格較預期更為接近本港，料會在本港100公里內掠過，天文台亦預測風向會有改變，將漸轉吹東至東北風：「雖然（現時）偏北風唔係咁大風，但轉咗東北風後，一啲本身受遮蔽嘅地方可能會變成當風。」她表示，當天文台監測到本港風向有轉變時，亦會更改8號風球的方向。

▼11月2日，天文台發出8號風球▼

