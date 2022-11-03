尼格風球｜菜農嘆損失慘重　黃金季節心血恐報銷　每畝地可蝕$8萬

11月熱帶氣旋尼格襲港，香港天文台昨日（2日）至今（3日）晨一度發出八號風球。尼格為過去半世紀以來首個11月的八號風球，有本地農民表示損失慘重，原本正值種植的黃金季節「乜都可以種」，現時卻受重創，隨時整個11月份心血都報銷，即使再播種，都未必能趕及轉季前收成，估計每畝地損失四至八萬元，視乎農作物而異。



▼11月2日 八號風球下旺角風雨晚上▼



+ 2

11月本為種植白菜、菜心黃金季節 種子或已淹死

新界本地農協會主席黃七娣表示，隨着氣候轉變，近年冬季推遲，現時正為種植的黃金季節，例如港人常吃的白菜、菜心、蘿蔔、芥蘭、蕃茄等都適宜種植：「乜都可以種。」她續指，雖然是次打風雨水不算多，但種子可能已淹死，如現時再次播種，未必可在轉季前收成：「生菜都要種20幾日。」

黃七娣（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

本地菜市佔率減 整體菜價料不會有大變動

她又指，早前夏天所種的不多，「搵唔搵到錢就真係睇呢幾個月」，直言今次打風令農民損失慘重，視乎農作物而言，每畝地損失四至八萬元，如持有五六畝地，損失已達數以十萬計算。問到菜價的影響，黃表示過往本地菜數量較多，打風後確會令整體菜價上升，但隨着政府收地等因素，本地菜產量少，估計整體菜價未有大變動。