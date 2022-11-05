東北季候風殺到　天文台料明日多區得17度　11.8起一連七日有陽光

踏入11月後，本港秋意漸濃。天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日持續影響華南沿岸，該區天氣稍涼；同時，一道雲帶會為該區帶來有雨的天氣。根據九天天氣預測，天文台料明日（6日）多雲有幾陣雨，市區氣溫將稍跌至介乎19至22度，而打鼓嶺、流浮山及長洲則或低見17度。



天文台預料，隨著高空反氣旋增強，下周二（8日）起華南漸轉天晴，日間氣溫回升，下周六（12日）將升至最高27度。



▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼



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天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣。今日正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日低兩三度。預測本港下午及今晚大致多雲，天氣稍涼，晚上有一兩陣雨。風勢方面，料將吹清勁東至東北風，離岸間中吹強風。

展望明日及下周一（7日）同樣大致多雲，有幾陣雨，料明日氣溫將跌破「二字頭」介乎19至22度，新界多區包括沙田、大埔及將軍澳等則將18度，打鼓嶺、流浮山及長洲則或低見17度。另外，下周一是廿四節氣中的「立冬」，代表冬季的開始，不過天文台料當日氣溫介乎20至23度，仍較暖和。

天文台預測，下周中期漸轉天晴，日間氣溫回升，料下周二起將一連七日有陽光，下周六（12日）更料將升至最高27度，相信市民可外出享受戶外活動。