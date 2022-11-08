月食｜血月加月掩天王星今上演　下次要等2800年　觀賞要睇天意

本港今晚（8日）將迎來千載難逢的天文現象，除了出現月全食外，同時亦將上演「月掩天王星」。太空館表示，月全食將於晚上6時16分開始，整個過程歷時1小時26分鐘，而月掩天王星則會在今晚6時58分出現。太空館解釋，月全食期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，故被稱為「血月」。不過如要觀測天王星，則須借助望遠鏡。而下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星，將會是4862年，即相隔超過2,800年後。



太空館表示，由月出到月全食開始期間，月球處於東北偏東近水平位置，故市民要到視野廣闊的地方，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及白石角海濱長廊進行觀測；隨着月球位置漸高，至晚上約7時於全港各區都可以看到月全食。不過天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，能否看到要看天意。



晚上6:16至7:42見血月

太空館過往曾解釋，當太陽、地球和月球三者排成一線，地球在背着太陽的方向，會出現一條陰影；如月球完全進入不受直接日光照射的「本影」時，太陽光線被地球阻擋，就會發生月全食。不過與日食不同，月全食期間月亮不會完全消失，而會呈現銅紅色，因太陽光中藍色的波段在地球大氣層中被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上，形成「血月」。

今晚月出的時間為下午5時37分，至晚上6時16分，月球完全進入地球本影，歷時約1小時26分鐘的月全食揭開序幕。當月球最接近地球本影中心，即「食甚」的時候，則會是晚上6時59分。至晚上7時42分，月全食整個過程結束；不過要至8時49分，月亮才會恢復至圓形。

香港太空館YouTube頻道

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



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月掩天王星「掩始」「掩終」各僅9秒 要用望遠鏡看

太空館表示，這次月全食發生時，也會出現月掩天王星的天文現象，並解釋指天王星是太陽系的其中一個行星，不過因為距離遙遠，在地球上看到的天王星很小及很暗。由於月球圍繞地球公轉，有時會觀測到月球恰巧出現在天王星附近，今次月全食發生時，月球甚至會掩蓋天王星。而正正因為月全食，月球的光度降低，此時用望遠鏡觀測，就可以觀賞到月球和天王星。

月掩天王星會在晚上6時58分出現，天王星至晚上7時47分才會離開月球的後方，重新出現。由天王星接觸月球圓盤到沒入月球後方的過程稱為「掩始」，持續時間大約為九秒；而當天王星消失後在月球另一邊重新出現的過程則稱為「掩終」，同樣維持約九秒。如果用望遠鏡觀測，甚至可以見到天王星的光度出現變化。

晚上約7時全港都可看到月食 惟天文台預測多雲有陣雨

至於如何才可觀賞到兩個天文現象？太空館指，市民可用肉眼直接觀看月食，由月出到月全食開始期間，月球處於東北偏東近水平位置，需要到視野廣闊的地方觀賞。太空館建議市民到東至東北方沒有障礙物的地點觀測，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道、白石角海濱長廊等。隨着天色漸暗，月球位置漸高，只要天氣良好，在晚上約7時於全港各區都可以看到月食。

然而天王星因光度較低，只可透過望遠鏡觀測月掩天王星。天文台就預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，相信將阻礙市民觀賞。

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼



下次在港看月食加月掩天王星要等到4862年

太空館又稱，兩個天文現象各自不算罕有，但若要同時在香港上空發生，在未來8,000年間只有4次機會，因要在太陽、地球、月球和天王星都幾乎完美連成一線的情況下才會出現。加上地理因素，香港更是全球最適合觀測是次天文現象的城市之一。

下一次在香港可見的月全食，將會在2025年9月8日上演；但下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星，將會是4862年，即相隔超過2,800年後。。