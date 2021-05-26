月食│超級血月吸引數百人湧黃埔及石澳觀賞　市民：多人過倒數

撰文： 梁煥敏 麥凱茵 曾凱欣 最後更新日期： 2021-05-26 21:25

今晚（26日）月全食遇上今年「超級滿月」，月亮直徑比平時長7％，加上食甚時月球呈血銅色，被叫作「超級血月」。不過今晚多雲，但超級血月仍成功衝破雲層，乍現夜空。不少市到觀賞點如黃埔海濱、油塘魔鬼山、石澳情人橋等觀賞位置賞月食，那怕只是數分鐘，已叫在場數百人歡呼，有市民形容在場人數比除夕倒數多。

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月食在5月26日晚7時出現，在黃埔海濱未入夜，數百名市民帶天文望遠鏡及相機，守候觀賞「超級血月」由海平面升起。（歐嘉樂攝)

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天文發燒友：很開心和驚喜

據天文台資料，今日月出為6時56分，月全食食甚時間為7時09分開始，至7時28分結束，超級月亮變超級血月，原因是陽光在通過地球大氣層時，只剩下紅光被折射到月球表面，令月球呈現紅色，故月全食會出現「血月」。

5月26日晚月食將現「超級血月」，由食既至生光僅19分鐘。(天文台圖片)

今日在港朝向東南方位置，如黃埔海濱、石澳等為最佳觀賞位置。天文發燒友王先生到黃埔欣賞，他表示，今日特意一放工與朋友帶同天文望遠鏡趕到紅磡碼頭，觀賞這一現象。他所帶的牛津式8吋口徑反射望遠鏡，以約1萬元買入，專門觀賞較暗的星體，而今次的月全食在食甚會較暗，因此使用這類的望遠鏡就可以觀賞到更佳的景象。

王先生表示，原本「預咗今日多雲，諗住今日睇唔到」，但在觀賞到一剎那月食，已經感覺到很開心和驚喜。雖然有市民就表示看不到月亮呈紅色，但他指透過天文望遠鏡「睇到少少，（因為）支鏡口徑相對大少少，睇到暗啲嘅嘢」。

王先生跟朋友不定期都會舉辦天文活動，被問到會否成功賞月，他就指機會率「五十五十」。（歐嘉樂攝）

同場的杜小朋友表示，因為想觀賞月全食，特意來到紅磡碼頭，「難得一次，之前冇睇過」，又笑言十分期待，「都應該會睇到，因為見今朝好晴朗，雖然落咗幾場雨。」杜太就表示，今次十分難得，如果錯過就要等12年才可再遇超級血月，「睇科學書有介紹過，宜家可以（比小朋友）親眼睇到。」

陳先生及陳太表示，當看到「超級血月」出現時大家都很興奮。（曾凱欣攝）

陳先生夫婦：見到少少都好開心

紅磡碼頭等候觀賞「超級紅月」的人潮陸續散去，市民陳先生表示，「都幾好睇、唔錯！」不過，因為今日天氣較多雲，有部分時間未能夠見到整個月亮，「都係一個缺陷，如果清好多就更加好。」陳太提到，今次機會難得，所以特意前來，「如果能夠天朗氣清見到成個（月食）最好，但有時呢個情況（多雲）見到少少都好開心嘅時候，感覺好好。」她又指，今日現場氣氛不錯，當「超級血月」出現時大家都很興奮，「一（俾雲）遮住又有噓聲」，更聽到有市民笑言今日「多人過倒數」。

月食在5月26日晚7時有數百名市民觀賞「超級血月」，做男朋友的當然要識做。（歐嘉樂攝)

李先生首次帶女兒到碼頭欣賞天文現象，他表示，能夠看到感高興，「雖然只見到月亮『邊邊』個已經好好，未至於好失望。」他又說，得知下次有關的天文現象會於十多年後才會再次出現，可幸看到已感高興。

5月26日晚月食開始到生光時間，在油塘魔鬼山，可看到「超級血月」逐潮回復至平時月光顏色。（羅國輝攝）

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月全食、超級月亮開始，石澳情人橋及石灘在黃昏愈來愈多人，不少帶同拍攝器材、防曬物品、蚊香等。（麥凱茵攝）

有市民提早4小時到石澳霸位賞月食

石澳亦為欣賞月全食的有利位置，石澳情人橋及石灘在黃昏愈來愈多人，不少帶同拍攝器材、防曬物品、蚊香等。有市民透露，為拍得一張佳作，今日下午3時已到來霸位。

資深天文攝影師：以10分計，值7分

香港天文學會前委員、資深天文攝影師梁威恆今天帶同過萬元的赤道儀來拍攝超級血月。他拍攝天文已有20多年經驗，選擇石澳的原因是香港東南邊視野較好，通常較少雲，可以拍得較佳作品。佢又指，過往香港出現月食的日子，天公作美，「影出嚟嘅作品都唔錯。」他表示，赤道儀會自動調校相機鏡頭，只要輸入赤道等資料便可，相當方便。

資深天文攝影師梁威恆今天帶同過萬元的赤道儀來拍攝超級血月。（麥凱茵攝）

月食除除落幕，梁威恆說，由於今日早上下起大雨，預計不能欣賞這天文現象，能夠勉強拍攝到月食效果，已感到滿意，以10分為滿分的話，已有7分，「看月食要看緣分，現時月亮剛被雲擋住了，已比預期好影到紅月亮效果。」