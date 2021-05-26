月全食｜肉眼可見罕有天文現象　月食遇全年最大滿月變超級血月

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-26 13:58

「超級血月」（Super Blood Moon）像是科幻小說才出現的情節，今晚（26日） 大家只要抬頭都可以望見。今晚剛巧是月球距離較近地球的「超級滿月」，又再「撞正」月全食，雙重天文現象形成「超級血月」。天文台表示，若錯過今晚機會便要等待12年至2033年才能夠再遇「超級血月」。 月全食只會在農曆十五日前後的滿月期間發生，而月食時月球並非全黑不見，只是陽光中藍色波長被散射掉，故月球便會呈現銅紅色，形成「血月」。

2018年7月28日，15年來火星最近地球的「火星大衝」及近18年來最長月全食。（資料圖片 / 羅國輝攝）

到底「超級血月」是什麼呢？香港太空館二級助理館長戴曉峰早前在《香港01》專訪時解釋，「超級血月」是超級月亮與月全食同時出現而成的罕見天文現象。由於今晚月球在公轉時運行到較近地球的位置，而月亮會比平日較大及較光，形成全年最大滿月，稱為「超級滿月」。

今晚月球圍繞地球公轉時 軌道距離地球較近

而月全食則會在農曆十五日前後的滿月期間發生，當太陽、地球和月球三者排成一線，地球在背著太陽的方向，導致月球完全進入不受直接日光照射。

陽光中藍色波長散射掉 月球表面呈銅紅色

那麼全月食不是指月亮消失不見？為什麼稱為「血月」呢？戴曉峰指出，月全食時，因為地球大氣層仍然有折射功能，故可以將陽光聚在月面，所以月亮並不會全黑不見。而太陽光穿過地球大氣層，陽光中的藍色波長部分會被散射掉，餘下的紅色波長部分則會穿過大氣層折射到月球表面，形成銅紅色的「血月」。

雖然今晚是全年最大滿月，當晚看到的月亮直徑比全年最小的滿月大約14%。但他坦言，憑肉眼難以觀察月亮是否大了，希望大家賞月時「唔好期望（月亮）好似吹汽球咁會吹大咗。」

▼太空館解構「超級血月」▼

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月全食過程僅15分鐘

今晚約6時56分月出，月全食則會在7時11分發生，持續約15分鐘。香港太空館建議大家到東至東南方賞月，太空館將於今晚7時至9時，在網上直播「超級血月」的月全食過程，並會詳細講解有關超級血月的有趣知識，有興趣的讀者可以點撃進入鏈結。