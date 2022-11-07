天文台錄得19.7度　近15年最涼「立冬」　周二迎驟雨或礙賞月全食

東北季候風襲港，天氣變得涼浸浸。今日（7日）是二十四節氣中的「立冬」，早上伴隨一兩陣雨，涼意更甚，天文台總部錄得最低氣溫只有19.7度，成近15年來最涼的「立冬」。天文台預測，一道廣闊雲帶會帶來有雨天氣，料明日有幾陣驟雨，或有礙觀賞夜晚星空上演的月全食及月掩天王星。



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今日是「立冬」，意味已踏入冬季，早上天氣較清涼，大帽山最低氣溫跌至13.7度，而位於尖沙咀的天文台總部亦錄得19.7度，是繼2007年「立冬」（當日最低氣溫只有19.1度）後最低溫記錄。

一股清勁的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶會為該區及南海北部帶來有雨的天氣，天文台預測，明日日間短暫時間有陽光，但亦大致多雲，有幾陣驟雨，或有礙觀賞明晚上演的天文現象月全食及月掩天王星。天文台又料，周三（9日）初時仍有一兩陣驟雨，日間才轉為部分時間有陽光。

周四起迎一連七日晴天

隨著高空反氣旋增強，天文台預測本周中後期華南地區天色漸轉晴朗，日間溫暖，料本港周四（10日）可暫別下雨天，再度迎來晴朗天氣，氣溫亦逐步回升，下周日（13日）市區最高氣溫回升至27度，但仍要留意日夜溫差仍相差5度。

天文台亦預料另一股東北季候風會在下周初抵達華南，天氣再度降溫，至月中市區最低氣溫重返20度，部分時間有陽光，市民仍可感受冬日暖意。

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