港欖風波｜楊潤雄︰難全天候監察比賽及報道　如市民揭出錯可提出

港欖賽事風波不斷，早前在海外作賽時，分別遭主辦方誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，又或在播放國歌期間，字幕標示《願榮光歸香港》的英文譯名。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（27日）在電視台節目《講清講楚》表示，根據現時資料顯示，並無證據顯示播錯國歌一事存在政治動機，可能純粹為個人錯誤。他又坦言，難以24小時全天候監察所有賽事，亦無法制止有人「企圖透過國際賽事表達政治訴求」，當體育總會或市民發現問題時，可向政府或有關機構提出，以作出跟進。他亦強調，有需要時必定會做任何「反抗、投訴及抗議工作」。



▼11月6日 欖球世界盃賽片段字幕寫錯本港國歌名稱為 《願榮光歸香港》▼



播錯國歌無證據表明存政治動機

早前在韓國舉行的「亞洲七人欖球賽」系列賽，主辦方誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。其後再被發現11月6日在杜拜舉行的世界盃欖球賽中，港隊對葡萄牙的終極復活賽播放國歌期間，字幕標示《願榮光歸香港》的英文譯名。

楊潤雄表示，亞洲橄欖球總會已親身赴港解釋及道歉，並向港府表明必定嚴格執行指引，以免再次出錯。他指，根據現時資料顯示，並無證據表明存在政治動機，可能純粹為個人錯誤，不過政府將繼續密切留意事件進展。

至於11月6日在杜拜舉行的世界盃欖球賽的字幕錯誤。他表示，國際欖球理事會已向政府解釋，因賽事轉播交由外判機構負責，導致標示錯誤國歌。政府已透過港欖要求提供更多資料，以繼續跟進事件。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



透過國際賽事表達政治訴求？ 我哋冇辦法全部制止

楊潤雄表示，經過上述事件發生後，已透過港協暨奧委會，要求轄下的體育總會觀看過去一段時間的賽事轉播，暫時未收到發現問題的報告。他指，不會隨便下結論為個別事件，強調國旗及區旗需要受到尊重，將嚴肅處理有關問題，因牽涉國家的象徵及代表，並認為市民及運動員均有責任觀察，「我哋有責任維護尊嚴。」

被問到如何阻止有人企圖透過國際賽事表達政治訴求，他則說「全世界咁多人，每個人有佢自己想做嘅嘢，我哋冇辦法全部制止。」他認為，即使自覺保護國家及香港，亦不排除有人攻擊或不禮貌，強調有需要時，必定會做任何反抗、投訴及抗議工作。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／陳葦慈攝）

欖球運動員國民身份認同沒問題

楊潤雄亦呼籲不應針對香港欖球運動員代表，認為他們在兩個事件並無問題。他解釋，雖然有人討論運動員在播錯國歌時的即時表現，但他指正正不希望運動員在現場不知所措，不懂得反應，因此需要制定指引，「唔代表佢國民身份認同有問題。」

至於電視轉播標示錯誤，他表示運動員在現場更無法得知，亦無指引應對。他坦言，難以24小時全天候觀看有關香港的報道及比賽，因此當體總或市民發現問題時，可向政府或有關機構提出，以作出跟進。他並指，政府可與個別主辦機構及球會提出要求，在賽前確保國歌無誤，認為此舉對雙方均帶來好處。