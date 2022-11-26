澳門11.30起接受核檢陽性而CT值35或以上人士入境　包括港台人士

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，由11月30日零時起，由香港、台灣或其他中國以外國家前往澳門人士，除可出示48小時內檢測陰性證明，即使檢測陽性，若兩次檢測CT值均為大於或等於35（即病毒量低）亦可入境登機、登船或登車，但兩次檢測採樣時間須相隔24至72小時，有效期為最近一次採樣日後48小時內。



香港、台灣等地感染率高 康復人士或反覆復陽但無傳染性

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指，新規定是參考了國務院聯防聯控機制綜合組日前公佈的20條優化防控措施，接受陽性但CT值為大於或等於35的核酸檢測證明，當中主要是考慮到在香港、台灣或外國逗留人士感染率高，有些已康復人士會反覆出現復陽現象，但並無傳染性。

協調中心又指，一次核酸檢測陽性而CT值大於或等於35，不一定表示沒有傳染性，需要根據CT值的動態變化來判定，而在感染恢復期，CT值會再次上升至大於或等於35，在此時，一般不再具有傳染性。

兩份檢測結果採樣時間須在24至72小時內

澳門衛生局是根據《傳染病防治法》第10條作出公告，11月30日零時起，由香港、台灣或其他中國以外國家前來澳門的人士在登機、登船或登車時，需出示48小時內檢測結果為陰性的核酸檢測證明，或同時出示兩份結果為陽性，但CT值均為大於或等於35的核酸檢測證明，而兩份檢測的採樣時間相隔至少24小時但不超過72小時，有效期為最近一次檢測採樣日後48小時內的核酸檢測證明。

如沒上述證明不可登機、登船或登車

入境旅客需出示以上證明，否則不可登機、登船或登車，有效期以航班表原定登機時間計算，至於中途需轉機、飛機轉船或轉車，所有中途站停留不超過24小時者，核酸檢測證明有效期可根據首站登機的時間計算。

應變協調中心強調，中途需轉機、飛機轉船或轉車而中途站停留不超過24小時者，除出示符合公告規定的核酸檢測結果證明，尚須出示各程的登機證，以證明符合中途站停留不超過24小時；此外，新規定不再要求各段行程須為聯程航班，但若在中途站停留超過24小時，核酸檢測證明有效期須以該站登機、登船或登車時間計算。