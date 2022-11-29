冷鋒今晚到　天文台料明日北風增強氣溫降　周四有區達寒冷級10度

根據天文台最新九天天氣預報，一道冷鋒將於今晚（29日）殺到，今晚至明早（30日）橫過廣東沿岸，北風增強下，氣溫顯著下降。至於與冷鋒相關的強烈東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，早上天氣相當清涼，料周四（12月1日）及周五（12月2日）市區氣溫將低見13度，打鼓嶺更或得10度。



天文台又預料，該季候風會在周末期間稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。不過受一股季候風補充影響，下周初早上天氣清涼。



▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼



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今日本港陽光續現，不過料明日起天氣再轉不穩。天文台表示，廣東沿岸天色大致良好。此外，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，並會在今晚至明早橫過廣東沿岸地區。預測今日大致天晴，下午炎熱，晚上有一兩陣薄霧，吹微風。

周三有一兩陣雨 市區最低15度 與今日正午比急跌14度

展望明日北風增強，大致多雲，有一兩陣雨；初時能見度較低，日間氣溫顯著下降，氣溫介乎15至24度。與今日預測最高29度相比，即一晚氣溫急跌14度，市民要做好保暖。

大埔、上水、流浮山周四達寒冷程度 打鼓嶺最低10度

天文台又料，周四及周五大致多雲，早上相當清涼，市區氣溫降至13度左右，大埔、上水及流浮山得11度，達寒冷程度；而打鼓嶺更有機會低見10度。天文台預測，天氣要至下周日（12月4日）才回暖，料下周日起大致多雲，短暫時間有陽光，氣溫回升至介乎18至23度。

下周三「大雪」不冷 市區或達21度

下周三（12月7日）是廿四節氣中的「大雪」，代表天氣開始進一步寒冷，不過天文台料下周三大致多雲，早上有一兩陣雨，氣溫介乎18至21度，未見寒冷。

「耶穌光」透過雲隙照落維港 「靚到嘩嘩聲」

回顧昨日（28日）再見陽光，在下午近5時，有市民在西九龍文化區望向西面天空，看到陽光透過雲隙照落維港，形成「耶穌光」美景 ；到近6時日落時間，在青公沙倉可看到天空出現「暮曙光」，拍攝者形容「靚到嘩嘩聲」。

▼11月28日 西九龍文化區見「耶穌光」美景▼

