天文台料今晚氣溫急降11度　明多區達寒冷級　「大雪」前夕再轉涼

即將踏入12月，意味着冬天將至。天文台表示，一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區，隨後的強烈東北季候風正影響該區，氣溫顯著下降。根據天文台預測今午（30日）市區最高氣溫將達26度，不過會逐漸下降至今晚11時的最低15度，即一日溫差達11度。



天文台預測，一股強烈東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，明日（12月1日）及周五（12月2日）早上天氣相當清涼，最低氣溫僅13度，新界多區更低於12度，達寒冷程度。天文台預料該季候風會在周末期間稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。而受一股季候風補充影響，下周初早上天氣清涼。



▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為回落▼



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天文台表示，受強烈東北季候風影響，今日正午時分本港部分地區的氣溫較昨日低五度左右。預測今日大致多雲，有一兩陣雨，氣溫逐步下降至晚上最低約15度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。

明日氣溫降至13度 沙田將軍澳屯門料12度

展望明日及周五市區多雲，有幾陣雨；早上相當清涼。料明日氣溫降至13度左右，新界再低兩三度，當中沙田、將軍澳、屯門料得12度，即達寒冷程度；而大埔、上水等亦或只得11度，打鼓嶺更有機會低見10度。天文台預測周末期間氣溫逐步回升，周日（12月4日）可短暫時間重見陽光，氣溫回升至介乎18至23度。

周末回溫 下周再轉涼

不過天文台又料，受一股季候風補充影響，下周初早上天氣清涼。下周三（12月7日）是廿四節氣中的「大雪」，代表天氣開始進一步寒冷，天文台料大雪前夕、下周二（12月6日）天氣再稍為轉涼，氣溫介乎16至19度，市民仍要注意保暖。