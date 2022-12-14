寒冷天氣｜天文台錄11.5度成入冬最低　周六起急凍得10度多區嚴寒

本港近日天氣轉冷，今早多區氣溫低見約10度。天文台表示，受東北季候風補充及一道廣闊雲雨帶影響，廣東沿岸天氣寒冷，天文台今早錄得最低氣溫11.5度，是入冬以來最低的氣溫，大帽山亦只得4.6度。



天文台預測，受東北季候風補充及一道雨帶影響，未來一兩日廣東沿岸地區天氣寒冷。預料一股強烈冬季季候風會在周五（16日）晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，料下周日（18日）及下周一（19日）市區氣溫將低見9度，打鼓嶺更或得5度。



▼12月13日 冷雨夜市區氣溫跌穿13度▼



天文台昨日（13日）發出今年入冬首個寒冷天氣警告，今早多區天氣寒冷，沙田、九龍城及屯門等錄得最低約10度，荃灣只得9.5度，而大帽山更低見4.6度。天文台料，今日天氣仍然寒冷，密雲及有幾陣雨。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。

打鼓嶺嚴寒今早僅5度

展望明日（15日）多雲及有幾陣雨，早上寒冷，氣溫介乎12至15度。周五晚上北風增強，晚上氣溫逐步下降。而周六（17日）起將進一步轉冷，氣溫跌至介乎10至15度。下周日、一天晴及日間非常乾燥，不過天氣寒冷，市區氣溫降至最低9度，新界再低幾度，當中大埔、上水及流浮山料最低6度，打鼓嶺更或得5度，達嚴寒程度。

下周冬至天晴 氣溫14至19度

天氣料至下周三（21日）才回暖，不過早晚仍然相當清涼，氣溫稍回升至介乎13至18度。下周四（22日）為冬至，代表一年中最寒冷的時期，亦是一家團聚「做冬」的日子。天文台料下周四大致天晴及乾燥，早晚相當清涼，氣溫則介乎14至19度。

▼11月30日 冷鋒殺到氣溫顯著下降▼

