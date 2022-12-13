寒潮襲港｜市區晚間跌穿13度　煲仔飯名店現人龍　料一晚賣600煲

凜冬而至，天文台今下午（13日）發出入冬後首個寒冷天氣警告，今晚市區跌穿攝氏13度。不少市民晚上選食煲仔飯暖肚。馳名的廟街興記煲仔飯4間地舖全部爆滿，食客需在門外排隊，第三代傳人陳小姐表示，近日生意較早前增加三四成，「基本上（今日）唔落雨應該排到街尾」，預料隨着天氣愈凍會愈多客，「基本上廚房都炒唔停，煲飯果個都煮唔停。」每晚約賣500至600煲飯，希望能回復到疫情前每日至少800煲。



有食客則稱天氣一凍就想吃煲仔飯或打邊爐，並指去年幾乎沒有冬天，今年要「床下底拎返冬天衫出嚟」；有市民則笑言自己住「低兩度地區」，近日在家已開暖氣。



+ 1

油麻地一帶有不少煲仔飯店，寒冷天氣警告一出，多間店受到一眾食客青睞，生意做不停。在廟街屹立近半世紀的興記煲仔飯（興記菜館），晚上4間地舖全部爆滿，即使下著雨，店外仍有約10人排隊。

興記第三代傳人陳小姐表示，近日天氣凍，生意較平日多三四成，「之前唔使排隊，天氣凍多人食….基本上唔落雨排到街尾。」她稱該店晚上6時開店，「一開舖就開始排隊，排到10點幾……因為上得快，排3至4個字都入到。」她說現時每晚約賣500至600煲飯，希望能回復到疫情前每日至少800煲。

興記第三代傳人陳小姐稱，近日轉涼生意增三四成。（羅國輝攝）

提及疫情，陳小姐指疫情前興記有6間地舖，受疫情影響，加上其中一個店址被收地重建，現只剩下4間。她說雖預料「一入冬星期一至日都多人，愈凍愈多人食」，但亦難以回復到6間舖，「因為唔夠人，盡做，晚晚都唔夠人，基本上廚房都炒唔停，煲飯果個都煮唔停。」她笑言不少人一談及香港美食便想起興記，「有啲人一落機、手機可以（藍碼）就嚟食，或者一落機就買外賣」，料取消黃碼後更多客。

+ 2

旺角煲仔飯店「煲仔榮記」今晚亦不少客人，魏先生與女友李小姐趁轉冷光顧煲仔飯店，二人笑言一到冬天除了吃煲仔飯外，便想打邊爐及吃雞煲，「呢個必須！」魏先生稱，近日轉涼，已提女友戴頸巾，「同埋床下底攞返哂啲冬天衫出嚟，上年冇攞過出嚟。」

他和女友李小姐均指喜歡陽光與海灘，故更愛夏天，但仍希望香港可有些季節感，「冬天可以著返多啲靚衫……但凍埋2月好喇。」

魏先生與李小姐剛光顧完煲仔飯店，笑言要在床下底取冬天衣服。（羅國輝攝）

孫先生及孫太太則在多間店門外躊躇，孫太稱冬天想吃熱食，故仍在苦惱考慮吃什麼；孫先生則指冬天會想打邊爐，因天熱時較少機會吃到。

孫先生稱家住「低兩度嘅地方」（即新界），故幾天前已開暖氣禦寒，又穿上冬天外套。問及最喜歡的季節，二人異口同聲稱喜歡秋天，孫太笑問：「香港仲有冇秋天？」孫生則答：「有嘅都。」