寒潮｜天文台料周六日吹8級烈風　單車節有冇得踩上大橋？

撰文：黃金棋
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天文台預測一股強烈冬季季候風會在周五（16日）晚間抵達華南沿岸，周末至下周初天氣將進一步轉冷，風勢頗大，天色好轉，周六（17日）及周日（18日）嚴寒，離岸及高地更間中吹達8級風，等同熱帶氣旋影響下8號風球的風力。周日為旅發局舉辦的香港單車節，大會指如昂船洲大橋 、汀九橋及青馬大橋錄得每小時35公里或以上之風速，將考慮更改路線。

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼

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8級烈風平均風速達每小時63至75公里　8號風球風力

天文台預測，受強烈冬季季候風影響，周末期間北風增強，天氣顯著轉冷。周六市區氣溫介乎11至15度，而離岸及高地更間中吹8級烈風，平均風速達每小時63至75公里，即等同8號風球的風力。

周日為香港單車節，路線將橫跨青馬大橋昂船洲大橋。不過天文台料周日天氣寒冷，最低氣溫僅得9度。單車健兒除了要面對寒冷天氣，更要迎戰烈風，天文台同樣料周日普遍地區吹北風5至6級，初時離岸及高地間中吹8級烈風，

根據單車節網頁，若昂船洲大橋 、汀九橋及青馬大橋錄得每小時35公里或以上的風速，單車總會建議不適宜進行單車活動。（單車節網頁截圖）

大橋風速35公里或以上考慮改道

根據單車節網頁，若昂船洲大橋 、汀九橋及青馬大橋錄得每小時35公里或以上的風速，單車總會建議不適宜進行單車活動，故如相關風速是在活動開始前錄得，則考慮更改路線；如是在活動進行中錄得，則會更改該時段進行中的活動路線。

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