聖誕節｜東瀛遊12月4000團友出發　縱橫遊生意額回復疫前同期五成

隨着政府逐步放寬防疫政策，外遊回港入境「黃碼」限制取消，適逢聖誕新年旺季，市民外遊「大爆發」。東瀛遊表示，12月有逾200個團、即約4,000名團友前往日本，已回復至疫情前同期的三分一水平，當中高峰期為12月23日至25日；縱橫遊情況同樣理想，聖誕期間的生意額恢復疫情前同期的五成，12月21日及22日更分別有20團前往外地。



▼12月21日 機場現聖誕外遊人流▼



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東瀛遊12月逾200團出發 相比11月增長一倍

本港已逐步走向復常，東瀛遊執行董事禤國全表示，今年聖誕節市況有顯著改善，報團人數升幅明顯。他透露，11月已有100個團成行，每團約有20至30人；至12月更飆升至逾200個團，約有4,000名團友將前往日本，當中高峰期為12月23至25日，每日平均有10團出發。

▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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五大理由影響外遊

不過禤國全他指，雖然部份港人已計劃外遊，但有多個因素仍阻礙出行意欲。例如受制於航班數量，現時出團數量僅回復疫情前2019年的三分一水平；加上受到美國加息影響，部份打工仔已放清大假，以及日本當地推動本地遊，當地酒店人手有限，以致房間供應緊張等，均有礙聖誕節旺季的復蘇。

6日5夜日本聖誕豪華團$7.5萬「一出即爆」

禤國全亦指，港人近3年難以外遊，今年聖誕旅行團的日數，相比疫情前的5日增至7日，價錢亦視乎目的地增加10%至30%。東瀛遊更特別推出日本聖誕豪華團，上限30人，6日5夜索價約7.5萬元，行程包括坐商務機位及入住東京半島酒店。「廣告都唔使Sell，一出就滿咗。」

此外，他透露農曆新年的機位數量，較聖誕節增約兩成，建議港人可考慮在新年後至復活節前出外旅遊，預料學生重回教室，屆時的機位較充裕，價錢較便宜。

縱橫遊聖誕生意額恢復疫情前同期五成

縱橫遊同樣錄得佳績，常務董事袁振寧直言，聖誕市況比想像中理想，包括日本東京及大阪、台灣、土耳其等地。雖然報團人數未及疫情前2019年的一半，但由於燃油附加費或機場稅項等增加，團費增約兩至三成，生意額已恢復至當時約五成。

他亦透露，12月21及22日為縱橫遊的高峰期，分別每日有20團出發往日本、台灣、韓國、泰國及歐洲等地，當中日本佔大部份。但他坦言，因明年1月至3月的航空已固定，以致可推出的團數有限，故期望航空公司在4月後能加開航班，以提供更多旅行團，「想做多啲生意都唔得。」

▼「0+3」實施首天 機場旅客抵港入境情況▼

