除夕倒數好去處｜多個商場設倒數派對　港島十幢大廈爆煙火迎2023

轉間2022年即將走進歷史，不少市民都會趁2022年最後一日，與家人或朋友一起倒數迎接2023年。本港逐步走向復常，今年亦有多項跨年倒數活動，加上港鐵通宵行駛，讓市民可以由早上玩到第二日都不用擔心歸家難，《香港01》整理除夕好去處。



維港兩岸「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演

旅遊發展局今年將再辦跨年倒數活動，並由西九「回歸」維港兩岸，雖然不會如2018年及之前有大型海上煙花匯演，但灣仔會展巨型倒數時鐘將會重現，在到2022年最後半分鐘，與市民一起倒數。

到踏入2023年，歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演隨即上演，港島十幢沿岸建築的樓頂將發放煙火，配以激光及舞動射燈效果，最佳觀賞位置為尖沙咀海傍。會展灣仔會展外牆亦會顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。

▼2021除夕西九文化區倒數演唱會▼



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西九聖誕小鎮延長開放至元旦凌晨1時

在西九文化區海濱草坪西面舉辦的香港繽紛冬日巡禮聖誕小鎮開辦至1月1日，除夕晚延長開放時間至元旦凌晨1時，最後入場時間為場地關閉前30分鐘。

不過要留意，警方會視乎實際情況，在除夕夜晚上8時起封閉博物館道和文化道；受封路路段影響的各個停車場將會關閉；另也會視乎實際情況，藝術廣場天橋將最遲在除夕夜晚上11時45分起實施單向人潮管理措施，屆時訪客將不能經藝術廣場天橋進入西九文化區。

▼香港繽紛冬日巡禮聖誕小鎮▼



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工展會除夕延長開放至晚上9時

廠商會主辦的第56屆工展會，由聖誕節（25日）起至除夕（31日），工展會的開放時間將延長1小時至晚上9時，而市民更可在晚上7時30分後免費入場；至於明年1月1日閉幕日則維持開放至晚上8時。

▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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D2 Place 年末隧道倒數音樂會及市集

D2 Place首次把白色飄雪場景與旋轉木馬這個夢幻組合帶到商場天台花園，純白旋轉木馬《幸福の輪》有專為大人及兒童而設的木馬，配上浪漫燈光及閃閃發亮的白色聖誕樹。

另外，其年末隧道倒數音樂會共分為四大環節，邀請多位人氣音樂人演出，在音樂會舉行【Born of Pearl】及【START / OVER】音樂會。在最後的倒數環節，本土Hip Hop界其中一位領軍人馬Heyo更會聯同一眾rapper輪流表演炒熱氣氛。

愉景灣溜冰場除夕「飛越銀河倒數派對」

愉景灣2022年以「Christmas Wonderland」為題展開聖誕歐陸之旅，於除夕晚上更會舉行更舉行「飛越銀河倒數派對」，入場後可以欣賞到花樣滑冰和現場音樂表演陪伴。另外，入場後亦可以參與主題面部彩繪。

香港天際100觀景台跨年倒數派對

天際100今年將於除夕舉行跨年倒數派對，特別邀請了DJ到場打碟，炒熱氣氛並與大家一起倒數。天際100可180度欣賞維港夜景，於晚上時還可度欣賞維港夜景及跨兩岸燈飾。現場還設有派對主題的3D立體佈置供訪客拍照打卡。

海洋公園大型戶外音樂派對《Coloratura Countdown Music Festival 2022》

海洋公園首次與Viva Paradise及WHATS GOOD聯手合辦全港最大型戶外跨年音樂派對《Coloratura Countdown Music Festival 2022》，更特別邀請了多位星級歌手與樂隊，其中包括洪嘉豪、Dear Jane、湯令山（Gareth.T）及RubberBand等。

APM奇幻泡泡魔法匯演、勁歌熱舞賀倒數

新鴻基地產旗艦商場APM於除夕當日晚上8時50分舉辦馬拉松慶祝活動包括奇幻泡泡魔法匯演，即場變出巨型泡泡奇觀及連場勁歌熱舞，與市民一同倒數迎接新一年，晚上11時更邀請了「國民初戀」姚焯菲（Chantel）出席除夕倒數活動與眾同歡跨年倒數, 將熱鬧氣氛推至高峰。