寒潮｜天文台發出霜凍警告　明早高地及新界北部地面或結霜

本港連日寒冷，今早天文台錄得最低氣溫9.4度，創入冬以來新低溫紀錄，預測明早（19日）市區最低也是9度，新界再低數度。天文台下午4時半發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早在高地或新界北部可能出現地面霜。



今日天晴無雲，在輻射冷卻影響下，早晚溫差會較昨日為大。天文台自動分區天氣預報顯示，明日清晨5時新界各區氣溫比今日更低，當中打鼓嶺料只有4度，比今早再低4度，上水、天水圍、屯門也料只有6至7度。



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大帽山今早錄得0.2度 大老山及昂坪分別3.3度及3.9度

受強烈冬季季候風影響，天文台總部今早錄得入冬以嚟最低9.4度，普遍地區早上都比昨日低兩三度。大帽山最低0.2度，較昨日最低氣溫跌9.4度，大老山及昂坪最低分別3.3度及3.9度。

今早天文台錄得最低氣溫9.4度，是入冬以來的最低紀錄，大帽山更錄得最低氣溫0.2度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，明日清晨5時新界各區氣溫比今日更低，

明日市區料最低9度 打鼓嶺得4度

天文台預測，今日大致天晴及非常乾燥，吹清勁至強風程度偏北風，初時高地及離岸間中達烈風程度。一股強烈冬季季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來寒冷天氣，該區風勢頗大，天晴及非常乾燥，預測明日星期一（19日）市區最低9度、最高12度；

天文台自動分區天氣預報顯示，明早新界北部多個地區氣溫，將比今早更低。其中打鼓嶺清晨5時料只有4度，比今早8.3度低一半；上水也料比今早低3度，至只有6度；石崗及天水圍公園同樣料只有6度，較今早也低3度。屯門、大埔、沙田預測低至7度，均較今早最低再低2至3度。市區料最低9至10度，與今早相若。

輻射冷卻令新界早晚溫差大於市區

常言道新界風涼水冷，天文台曾解釋這是有科學根據，例如2003年12月21日的清晨，港島和九龍的氣溫在10度左右，但新界北部則只在4度以下，關鍵在於輻射冷卻效應。

天文台指出，在天朗氣清、微風及乾燥的情況下，新界的空曠地區可出現顯著降溫；市區人口集中，市民的活動產生不少熱能，高樓大廈日間亦積聚熱能，因此晚上溫度下降較慢。另外，海面的溫度變化比陸地小，一般來說，冬天海面溫度比空氣平均溫度高，因此靠近海邊的市區會受海面溫度調節，令溫度下降較慢； 在雲層稀少或無雲的冬夜，新界北部由於屬郊外地區，兼且離海面較遠，溫度下降較快。

天文台預測後日（20日)仍然寒冷，最低只有12度。周三（21日）起略為回升，至聖誕節前後最低維持在13至14度，最高17至18度。

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