天文台今早錄得11度　料年初一回暖有微雨　初五復工再落雨

農曆新年前夕再度降溫，天文台今日（17日）清晨6時發出寒冷天氣警告，預料今日最低溫度只得10度，早上亦只錄得11度，預料寒冷天氣將維持至周三（18日）早上，隨後幾日將逐漸回暖，年三十（21日，周六）起，將會受一股偏東氣流影響，年初一（22日，下周日）將會迎來一兩陣微雨，惟年初二（23日，下周一）氣溫會再次急跌，預料將低見14度；年初五（26日，下周四）的長假期復工首日，將會有一兩陣雨。



▼1月16日 維園年宵開鑼▼



+ 11

（天文台截圖）

天文台表示，冬季季候風正影響廣東沿岸，預料今日最低溫度會跌至10度，較昨日的預測再低一度，預料寒冷天氣至少持續至明日早上，明日氣溫將介乎12至18度。天文台清晨6時已發出寒冷天氣警告，提醒市民要注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。

根據天文台分區天氣預報，在今日下午1時，多區氣溫徘徊在12至14度，最低溫則為錄得12度的打鼓嶺和大埔，位於市區的天文台和黃竹坑的監測站亦只錄得15度。

天文台指，乾燥的冬季季候風會在未來兩三日為廣東帶來大致晴朗的天氣，周四（19日，年廿八）至周五（20日，年廿九）將大致天晴，氣溫亦會稍微回升至14至19度，惟日夜溫差較大，早上仍然相當清涼。

（天文台截圖）

不過，天氣將於年三十開始轉差。天文台預料，一股偏東氣流會在除夕及農曆年初一影響沿岸地區，雲量會增多，年初一的氣溫有望升至20度，並將會迎來一兩陣微雨。

另一股東北季候風會在年初二抵達華南沿岸，氣溫會再次如「過山車」一樣轉冷，預料當日最低溫僅14度，隨後幾日的氣溫會維持在十多度，至年初五的長假期復工首日，將會有一兩陣雨。

▼1月14日 青馬大橋及汀九橋霧海▼



+ 15

▼1月14日 南方海面平流霧美▼



+ 4

▼12月14日 市區氣溫11.5度入冬新低▼

