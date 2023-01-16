天文台料周二仍凍冰冰　年初一回暖最高21度　年初二氣溫再急降

本港近日天氣乍暖還寒，今日（16日）多區氣溫更低見「個位數」。天文台預測，受乾燥的冬季季候風影響，廣東地區未來一兩日持續寒冷，本周中後期大致天晴，日夜溫差較大。天文台料明日（17日）及周三（18日）天氣仍然寒冷，市區低見11度。



至於農曆新年天氣，天文台預料除夕（21日）及大年初一（22日）沿岸地區氣溫稍為回升，不過另一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周一大年初二（23日）氣溫再度下降，早上相當清涼，打鼓嶺更料只得10度。



▼1月14日 青馬大橋及汀九橋霧海▼



+ 15

大帽山僅1.8度

天文台表示，冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，本港今早天氣寒冷，大部份地區氣溫降至11度或以下，較昨日低8至10度左右。天文台今早錄得11.3度，為今年新低；新界多區則低見9度，而大帽山更只得1.8度，寒冷天氣警告亦正生效。正午時分，本港市區氣溫仍維持在12度左右，新界再低一兩度。

天文台預測今日天氣寒冷，大致多雲及乾燥，吹和緩至清勁偏北風。展望未來一兩日早上持續寒冷，明日部份時間有陽光及乾燥，氣溫料介乎11至16度，打鼓嶺更只或得7度，達嚴寒程度。寒冷天氣料持續至周三，天文台料將天晴乾燥，氣溫介乎12至18度。

周六為年三十除夕，天文台料將大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫則回暖至介乎15至19度，而大年初一氣溫則進一步回升至介乎16至21度。

不過天文台預測大年初二天氣再轉冷，部份時間有陽光及乾燥，早上相當清涼，氣溫跌至13至18度，比前一日急降8度；而沙田、將軍澳及大埔則料最低12度，達寒冷程度，打鼓嶺更料只得10度，市民外出拜年要多添衣。

▼12月26日 大批市民湧大棠觀賞紅葉▼



+ 20

▼12月14日 市區氣溫11.5度入冬新低▼

