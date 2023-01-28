多圖｜年初八好去處　嘉道理農場鐘花櫻桃滿開　粉紅梅花爭艷

轉眼又到春天賞花好時機，提起賞櫻，好多人都會想起日、韓兩國，但其實香港一樣有多個不同地方可以賞花。大埔嘉道理農場暨植物園的鐘花櫻桃經已滿開，園方在社交平台公布，現時鐘花櫻桃開花指數為80%，較周四（ 26日）的90%縮減，不過有攝影愛好者今日（28日）所拍攝的相片，則可看到鐘花櫻桃集中地胡挺生先生紀念亭一帶，桃紅櫻花佔據大半個山頭。



除鐘花櫻桃外，園內的梅花亦燦爛盛放，開花指數為80%，市民可以順道在園內欣賞。



▼1月28日 嘉道理農場暨植物園鐘花櫻桃滿開▼



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鐘花櫻桃開花指數稍降至80% 賞花最後時機

春天來到，又是一年一度香港賞櫻的好時機。嘉道理農場內的鐘花櫻桃通常在1月中下旬開花，園方在Facebook專頁持續更新鐘花櫻桃開花指數，本周四已達90%，到今日降至80%，市民要看盛開的鐘花櫻桃就要把握最佳時機。

園內的鐘花櫻桃集中在山頂胡挺生先生紀念亭一帶，今日藍天無雲，陽光照射在花朵上，桃紅色花海把山頭染紅，在綠樹陪襯下份外凸出，吸引不少人賞花拍攝，也有相思鳥等雀兒來吃花蜜。

▼1月28日 嘉道理農場鐘花櫻桃滿開吸引相思鳥▼



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另外，除鐘花櫻桃外，嘉道理農場也有栽種本港較少見的梅花，近日也燦爛盛放，開花指數為80%，較兩日的70%稍為上升，除了在園內蘭花谷一帶可看到，近入口的農田處也有兩三棵。

▼1月27日 嘉道理農場梅花燦爛盛放▼



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▼1月28日 年初七「人日」天氣寒冷▼



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除了嘉道理農場暨植物園外，大帽山扶輪公園、長洲及將軍澳單車館公園等亦是賞櫻的好景點， 而將軍澳單車館公園的花期則較長，由3月中下旬至4月仍可見到。