天文台料「春分」最高達27度　下周開始春雨綿綿連續多日有雨

今日（14日）是白色情人節，天文台預料，東北季候風正影響廣東，同時一道雲帶覆蓋該區，今日大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥，吹和緩東風。



下周二（21日）迎來廿四節氣中的「春分」，天文台預料，當日隨著一股潮濕的偏南氣流影響廣東沿岸，當日早晚有薄霧，短暫時間有陽光，最高氣溫達27度，其後幾日都迎來春雨季節，連續多日有一兩陣驟雨。



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今日（14日）是白色情人節，雖然今早氣溫大致清涼，天文台預料今日大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥，吹和緩東風。據天文台自動分區天氣預報顯示，今日日下午3時，多區氣溫超越20度，其中上水更升至26度，石崗亦有25度，即以上水為例，同日氣溫高低相差達10度。

周末有一區或達30度

白色情人節後，天氣逐漸回暖，天文台表示，隨著東北季候風在本週中後期逐漸緩和，華南沿岸氣溫逐漸回升，日間溫暖。根據九天天氣預報，周未氣溫或會高達27度，而上水氣溫當日下午三時更出現「3字頭」，達30度，而打鼓嶺及石崗亦錄得29度的高溫。

根據九天天氣預報，周未氣溫或會高達27度，而上水氣溫當日下午三時更出現「3字頭」，達30度。（天文台網站）

下周二（21日）迎來廿四節氣中的「春分」，代表春季的中分點，雨水將明顯增多、氣候溫和。天文台預料，一股清勁偏東氣流會在星期日影響廣東沿岸，並在隨後一兩日逐漸被一股潮濕的偏南氣流取代，一道低壓槽會在下週中期為華南帶來驟雨。「春分」當日早晚有薄霧，短暫時間有陽光，氣溫最高攝氏27度，另或有一兩陣驟雨，相對濕度最高至95%。