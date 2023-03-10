天文台換台長｜鄭楚明即將退休　助理台長陳栢緯接任呼聲高

天文台台長鄭楚明年屆60歲即將退休，誰會是下任台長？現時四位助理台長中，以目前負責天氣預測及警告服務科的陳栢緯較資深，較大機會接任台長一職。他在去年5月曾以署理台長身份出席記者會，解釋連場暴雨成因，以及預測出現暴雨的困難。



陳栢緯與過往的台長同樣關注全球暖化。他現時主要管理天氣預測，指全球暖化所造成的極端天氣增多，無疑為天文台工作帶來挑戰。他相信若不能夠把升溫控制在1至2度以內，整個生態系統將會經歷重大改變，引致糧食及水資源危機，直接威脅人類的生存。



陳栢緯2022年5月11日以署理天文台台長身份，解釋當日多區降雨量不一情況及成因。（資料圖片）

陳栢緯去年以署理台長身份解釋暴雨

天文台現有四位助理台長，陳栢緯在2019年由高級科學主任晉升至此職位，目前主管天氣預測及警告服務科；負責輻射監測及評估科的李立信，則在2020年由高級科學主任晉升助理台長；負責拓展、研究及政務科的宋文娟，在2021年由高級科學主任晉升助理台長；主管航空氣象服務科的助理台長，現時由高級科學主任陳世倜署理。

可見四位助理台長當中，陳栢緯最資深，而他在去年5月11日曾以署理台長身份出席記者會。當日多區錄得超過40毫米雨量，截至中午時西貢、大嶼山西南區更錄得超過150毫米以上雨量。陳栢緯解釋，現時與暴雨相關的警告系統最快做到10多分鐘前提示，他指愈早向公眾發出相關訊號，「虛報」風險愈大。

他指當日澳門同時段已錄得愈100毫米雨量，珠海更有200毫米，可見即使地理位置相近，澳門珠海雨量已是香港的幾倍，因而當地有停課安排。

▼2022年5月11日 暴雨來襲下的香港▼



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2019年7月15日時任政務司司長張建宗(前左三)到訪天文台，當時陳栢緯（前左一)以署理助理台長（拓展、研究及政務），與時任台長岑智明（前左二）及助理台長（天氣預測及警告服務科）、即後來的的台長鄭楚明（前右三)合照。(資料圖片)

陳栢緯去年11月29日出席天文台與長者安居協會每年舉辦的入冬記者會，提醒市民氣溫受東北季候風影響會驟降。入冬記者會過往較多由台長出席及解說。

▼11月29日 天文台預告氣溫將急速轉冷▼



港大讀物理和數學課程 修讀哲學碩士研究中子星

尤德爵士紀念基金Facebook專頁介紹，陳栢緯是1992/93年研究生獎學金得獎者。據介紹，在他就讀中七時父親不幸離世，雖然家庭失去經濟支柱，但他在中學畢業後仍然選修一直很感興趣的香港大學物理和數學學士課程，並在此後修讀天體物理學哲學碩士，進行與中子星相關的研究。

陳栢緯說，獎學金舒緩他的財政壓力，使他能完成碩士學位。

天文台助理台長陳栢緯去年11月29日，出席與長者安居協會每年舉辦的入冬記者會。（資料圖片/李澤彤攝）

加入天文台與建赤鱲角機場有關連

至於加入天文台，他憶述碩士畢業時，剛好趕上興建赤鱲角機場的工程，當時天文台需要增聘大量人手為新機場的氣象所進行天氣觀測、發出天氣預報和警報等工作，他在此機遇下加入天文台。

他在機場氣象科工作超過20餘年，最深刻的莫過於把氣象浮標丶激光雷達等科技引入至新機場的天氣預報中。香港國際機場因地理因素而經常受風切變影響，天文台是當時首個使用激光雷達監察風切變的氣象局，並成為了其他氣象所的參考對象。他亦曾經擔任天氣先生，在電視上為廣大市民報告天氣。

指全球暖化為天文台工作帶來挑戰

現時他主要管理天氣預測，確保市民能獲得準確的天氣預報。他指全球暖化所造成的極端天氣增多，無疑為天文台工作帶來挑戰，重申氣候變化是全人類需要共同面對的問題，自工業革命以來，全球升溫已多於攝氏1度，若果不能夠把升溫控制在1至2度以內，整個生態系統將會經歷重大改變，引致糧食及水資源危機，直接威脅人類的生存。

現任台長鄭楚明即將退休。（陳葦慈攝）

現任台長鄭楚明2020年2月15日履新，由助理台長升任台長，接替同日從公務員行列提早退休的原台長岑智明。他於1989年2月加入政府任職科學主任，並於2011年10月晉升為助理台長。

現年59歲的岑智明於2011年4月出任天文台台長。原定卸任後同年4月初到瑞士日內瓦，出任世界氣象組織服務司司長，惟因發現有青光眼，要急做手術，之後放棄該工作。