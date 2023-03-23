紅潮藍眼淚｜淺水灣觀音像內灣都有藍色海浪　汀九泳灘現螢光藍

踏入潮濕溫暖春季，紅潮頻頻出現，除了康文署公布的深水灣泳灘，其相連的淺水灣也被紅潮入侵，今晚（23日）在天后像及觀音像對出的內灣，於潮漲時海浪拍岸，出現「藍眼淚」情況；而近月屢次拍攝到藍「藍眼淚」的荃灣汀九灣，攝影愛好者昨晚（22日）也有收獲，拍攝到藍色海浪湧上沙灘。



▼3月23日 淺水灣爆紅潮產生「藍眼淚」▼



+ 2

▼3月22日 汀九泳灘因紅潮而產生「藍眼淚」▼

