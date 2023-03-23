紅潮藍眼淚｜淺水灣觀音像內灣都有藍色海浪 汀九泳灘現螢光藍
撰文：倪清江
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踏入潮濕溫暖春季，紅潮頻頻出現，除了康文署公布的深水灣泳灘，其相連的淺水灣也被紅潮入侵，今晚（23日）在天后像及觀音像對出的內灣，於潮漲時海浪拍岸，出現「藍眼淚」情況；而近月屢次拍攝到藍「藍眼淚」的荃灣汀九灣，攝影愛好者昨晚（22日）也有收獲，拍攝到藍色海浪湧上沙灘。
▼3月23日 淺水灣爆紅潮產生「藍眼淚」▼
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▼3月22日 汀九泳灘因紅潮而產生「藍眼淚」▼
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「藍眼淚」是甚麼？
「藍眼淚」是由一種名為夜光藻的藻類生物形成，一般在有紅潮的水域中出現，即代表該處的水域已受污染，有營養可供牠們生長。
為何會出現「藍眼淚」？
由於夜光藻含有螢光素，在晚上受到水流刺激或騷擾時，便會發出藍光，自我防護免受其他浮游生物捕獵。