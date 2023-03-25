冷鋒｜天文台料連續六日風雨交加　周日狂風雷暴　下周五重見陽光

近日天氣持續不穩，隨著位於廣東的一道冷鋒橫過沿岸地區及受隨後的東北季候風影響，天文台預料今日（25日）起一連六日驟雨增多及有狂風雷暴，而明日（26日）更會有幾陣狂風雷暴，氣溫亦急跌至最低18度，市民出門記得必需帶備雨具。



不過，清涼天氣不會長期持續，天文台預料，東北季候風在下周中後期緩和，華南沿岸氣溫回升，下周中期氣溫將稍為回升，而愚人節當日更會有短暫時間有陽光，氣溫最高達27度。



天氣持續不穩，昨日（24日）錄得29度創今年新高後，今日氣溫隨即下降至最低21度。天文台表示，一道冷鋒已在廣東形成，並會在晚間橫過沿岸地區。同時，一道雷雨帶正由廣東西部移向珠江口一帶，故預料今日大致多雲，有幾陣驟雨，下午及今晚驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁東南風，稍後轉吹東至東北風。

天文台展望，受隨後的東北季候風影響，下周初沿岸地區天氣稍涼，明日起有驟雨及雷暴，氣溫下降，下週初最低氣溫只有19度左右，風勢亦逐漸增強，仍然有幾陣雨。

九天天氣預測方面，天文台料明日多雲，多雲有驟雨及幾陣雷暴，最低氣溫跌穿攝氏20度僅18度。據自動分區天氣預報，當日上午六時，多區氣溫低至16度或以下，當中打鼓嶺更只有15度，而石崗及流浮山則有16度。

據自動分區天氣預報，當日上午六時，多區氣溫低至16度或以下，當中打鼓嶺更只有15度，而石崗及流浮山則有16度。 （天文台網站）

天文台預測多雲、有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴，有雨天氣或持續至下周一。下周二（28日）天色稍為好轉，當日大致多雲，早晚有一兩陣雨外，日間部分時間天色明朗。不過翌日天色再度轉差，下周三及四均大致多雲，有幾陣驟雨，市民出門記得必需帶備雨具。

好天氣要到下周五（31日）才來臨，當日大致多雲，早晚有薄霧，日間短暫時間有陽光，而氣溫亦開始上升，最高氣溫將升至攝氏26度。天文台預料，隨後幾日，持續會有陽光，早晚有薄霧，最高氣溫可達28度。

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