五一黃金周天氣｜天文台預測全期多雲有驟雨　下周三始重見陽光

內地五一黃金周及香港五一勞動節連假本周六（29日）開始，天文台預測期間大致多雲，有一兩陣驟雨，周六驟雨較多。在內地五日黃金周結束前，下周三（5月3日）部份時間有陽光，其後兩日天氣相若，下周四（5月4日）市區日間氣溫回升至29度。



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受東北季候風影響 明日為清涼

天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大。明日（27日）吹東風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，早上有一兩陣微雨，較為清涼，氣溫介乎21至24度；後日風力稍緩，氣溫回升至介乎22至26度。

內地五一黃金周本周六開始，直至下周三（5月3日）結束；香港下周一（5月1日）為五一勞動節，因此五天工作天的打工仔，本周六起也可過三日的小黃金周，不過想去郊外舒展一下的市民，可能要面對天公不造美。

天文台預料一道低壓槽會在周末橫過華南沿岸，帶來驟雨及雷暴；隨着低壓槽遠離，下周初沿岸地區驟雨減少。因此由本周六起至下周二，都大致多雲，有一兩陣雨，氣溫稍涼，最低只有21、22度。

天文台4月26日下午4時半公布的九天天氣預報。

天文台表示，高空反氣旋會在下周中期影響廣東，該區天色好轉，氣溫逐漸回升。下周三部份時間有陽光，下周四部份時間有陽光、早上沿岸有薄霧，到下周五（5月5日）有幾陣驟雨。