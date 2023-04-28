五一黃金周放晴數天　天文台指低壓槽南下　下周後期有雨

連日陰天後，本港今日(28日)終於放晴，而且不只一日，更會在這幾日五一黃金周連續數日放晴。天文台指，受東北季候風影響，隨後一兩日天色明朗，而氣溫亦不算太高，最高只有25度。



不過天文台指，位於華南北部的低壓槽正逐漸向南移動，下周後期影響本港，在下周五（5日）起可能一連三日有雨。



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天文台指，明日初時沿岸有薄霧，部分時間有陽光；一道低壓槽會為華南帶來驟雨，稍後有幾陣驟雨。不過受一股較乾燥的東北季候風影響，下周日(30日)及下周一(5月1日)日間天色明朗，下周二(5月2日)大致多雲，同時氣溫亦不算太高，市區氣溫最高只有25度。根據自動分區天氣預報，周一下午1時的上水都只有27度。

在下周三至四(5月3至4日)，天文台預測部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，晚上沿岸有薄霧，市區最高氣溫達29度。自動分區天氣預測顯示，在下周四下午1時，上水、石崗、打鼓嶺三地都達30度高溫。

至於今晚及明日天氣，天文台表示晚間漸轉多雲。明日初時沿岸有薄霧。最低氣溫約22度。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩偏東風，後轉吹和緩北風。根據自動分區天氣預報，可見明日(29日)下午2時，新界東地區如沙田、大埔、打鼓嶺等地會有雨，但港島南的香港仔、長洲及橫欄島就有陽光。

明日(29日)下午，新界下雨時，港島就放晴。(天文台網站截圖)

天文台補充，位於華南北部的低壓槽正逐漸向南移動，下周後期影響本港，在下周五起可能一連三日有雨，當中5月7日星期日更可能有間中有驟雨及雷暴。