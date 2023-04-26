易通行｜近半車主仍未開設帳戶　運輸署長：準備就緒如期5.7實施

曾數度延期的不停車繳費系統「易通行」，終於將在5月7日實施。運輸署今日（26日）再交代細節，指逾八成車輛已有車輛貼，但仍有約34%未開設「易通行」帳戶，以全港80萬名車主計算，仍有近半數未開戶。

雖然如此，運輸署署長羅淑佩表示，由於有八成車輛已有車輛貼；而且全數的士及活躍的士司機都已準備車輛貼，故相信「易通行」已準備就緒，可如期5月7日實施。問到假如一直有司機沒有申請車輛貼或開設相關帳戶，她表示如偵測到司機一直未能如常繳費，會主動聯絡了解，但未透露相關行政費用。



在實施「易通行」後，雖然車輛毋須再收慢車速繳交隧道費，亦不用從人手收費亭或「快易通（Autotoll）」之間選擇行車線，但現有青沙管制區收費廣場的車速上限仍然維持時速50公里。就此，羅淑佩表示，安全為首要因素，現時不會放寬車速，但假如日後隧道的暢通程度大幅提高，就可以在安全情況下考慮放寬。



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近半數車主未開設戶口 的士車輛貼數目超過車輛

署長羅淑佩表示，截至4月25日，已發出超過66萬張車輛貼，佔全港領牌車輛82%；當中約66%已開立「易通行」帳戶，即只有約43.56萬車主開設帳戶，以全港80萬名車主計算，仍有近半數未開戶。

至於的士業界，她指已經發出約1.84萬張車輛貼，超出全港的士數量；而且已有約4.5萬名的士司機開設帳戶或購買司機卡，較4.3萬名活躍的士司機為多，相信社會已準備就緒。

▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼



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羅淑佩署長：未來10天有更多駕駛者申請

問到仍有近半數車主未申請「易通行」帳戶，羅淑佩署長表示，預計未來10天會有更多駕駛者申請，相信已領取車輛貼的市民都會陸續開設帳戶。她又表示，如偵測到司機一直未能如常繳費，會主動聯絡了解。

至於追討隧道費所涉及的行政費，她未有透露有關數字，認為市民需時學習使用，現時署方以協助市民適用的角度出度，假如實施一段時間後，仍然涉及不少成本，則會再考慮。

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系統每小時處理7架次萬車

羅淑佩又首度透露，經過負荷測試後「易通行」整個系統現時每小時可處理7萬架次。翻查運輸署數據，疫情前的2019年5月，各收費隧費最繁忙一小時的車流量，合計為5萬多架次。羅強調青沙管制區現時全日車流才6萬架次，系統足以應付；之後負荷能力亦會再提升，足夠處理全港隧道的車流量。

日後或可考慮放寬車速限制

現時的青沙管制區收費廣場位於尖山隧道及沙田嶺隧道，前者車速限制為每小時80公里，後者為70公里，但收費廣場則是50公里。在實施「易通行」後，收費亭便會拆後，來回方向都會各自減至三條行車，另各有一條巴士專線。然而即使車輛毋須再收慢車速繳交隧道費，亦不用從人手收費台或「快易通（Autotoll）」之間選擇行車線，但車速上限維持不便。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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羅淑佩回應指，車速首要考慮安全因素，並要視乎隧道的寬窄及車流量，而實施「易通行」後，車輛收費廣場時毋須停車付費。她續指，在實施一段時間後，假如隧道暢通程度大幅提高，便可能考慮放寬車速。

5月6日晚上11時起實施臨時交通安排

另外，為配合實施「易通行」，運輸署指，青沙管制區一帶會由5月6日晚上11時起，分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向，及其連接道路將於5月7日凌晨2時至上午5時臨時封閉，以方便關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。

至於其他隧道的推行時間，羅淑佩指，已計劃短時間內擴展至城門隧道及獅子山隧道，相信可盡快公布實施日期；三條過海底隧道則會於8月推行；餘下的香港仔、大老山隧道，則是第三階段處理，目標今年內推展至所有政府收費隧道。