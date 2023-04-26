易通行｜直擊收費裝置龍門架　設16支閉路電視　雷達可偵測車速

不停車繳費系統「易通行」將於5月7日清晨5時，在青沙管制區率先實施。運輸署今日（26日）首次安排傳媒到現場觀看偵測車輛駛經及收費的「龍門架」裝置，現場所見，一個「龍門架」裝有16部閉路電視。



據署方職員介紹，閉路電視會攝下圖像及影片，包括車頭、車尾，用途包括記錄未有貼上車輛貼的車輛，之後再追收隧道費。



「龍門架」亦裝有光學雷達，可以量度車輛的長度、闊度，更加可以測速。職員解釋，雷達用作識別車款種類，即例如是私家車，抑或大貨車。雖然可以速測，但他強調系統並非「快相機」，署方並不會處理超速駕駛個案。



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使用無線射頻識別技術自動識別車牌

運輸署今日安排專車，帶領傳媒到尖山隧道往沙田方向入口前的位置，近距離觀看「龍門架」裝置。「龍門架」為「易通行」的收費設備，透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，自動偵測經過的車輛，並透過繳費貼及車輛登記號碼，收取隧道費。

「龍門架」設有多支閉路電視。（梁鵬威攝）

設16支閉路電視 司機樣貌會「打格仔」

現場所見，「龍門架」設有16支閉路電視，其中8支向着沙田方向，可拍攝駛經車輛的車尾；4支向着九龍方向，可拍攝準備駛過「龍門架」車輛；其餘4支則在「龍門架」旁邊。據職員介紹，閉路電視覆蓋範圍包括路肩，可以拍攝圖像及影片，如影像包括司機，會「打格仔」處理。用途方面，包括記錄未有貼上車輛貼的車輛，之後再追收隧道費。

另外，「龍門架」底部設有8塊灰白色的正方形繳費貼接收天線，亦即是RFID天線，以RFID技術偵測經過的車輛。

類似梯形，部份橫向、部份直向安裝的為光學雷達，用作辨別車款種類，可以偵測車輛的長、闊，甚至車速。（梁鵬威攝）

光學雷達可測車速 非捉超速

除了繳費貼接收天線，相近位置亦設有光學雷達，部份打直，部份打橫安裝。運輸署職員介紹指，光學雷達用作量度車輛的長、闊，所以有橫有直，與馬路成平行線的便是量度長度。他又透露，光學雷達可以偵測車速，連同長闊等數據辨別車種，即判斷是私家車，抑或大貨車。不過他強調，「龍門架」並不會用作捉拿超速駕駛，並非「快相機」。

類似梯形，部份橫向、部份直向安裝的為光學雷達，用作辨別車款種類，可以偵測車輛的長、闊，甚至車速。（梁鵬威攝）