打風？天文台：密切監測低壓區會否變熱帶氣旋　下周初狂風雷暴

打風了？天文台今日（10日）正午發出特別天氣提示，指現時位於北部灣一帶的低壓區會在明日(11日)於雷州半島附近徘徊，預料該低壓區會在下周一至周二橫過廣東西部沿岸及其鄰近海域，並有機會靠近珠江口一帶，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋及對本港的影響。



天文台周五（9日)指，根據最新電腦模式預測，部份電腦模式預測顯示，位於廣西與越南北部接壞的一個低壓區，會再度進入北部灣，之後再由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域，有個別電腦模式預測該低壓區較接近岸邊，在下周初至中期頗為接近珠江口一帶，若其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號。



天文台指電腦預報顯示，位於廣西與越南北部接壞的一個低壓區（字母L位置），會再度進入北部灣，逼近華南沿岸。圖為6月9日下午4時的華南地區雷達拼圖。（中國氣象局）

不同電腦模式預測下星期二（6月13日）早上8時的天氣圖，一致地低壓區頗為接近香港所在的珠江口一帶。（天文台圖片）

天文台的預測顯示，低壓區在下周二頗接近香港，在本港200公里範圍內掠過。(天文台圖片)

成風與否 下周中期本港都有大驟雨及狂風雷暴

天文台周五指，雖然電腦模式對於該低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其移動路徑存在一定分歧，但都預測該兩個低壓系統會在下周為廣東沿岸帶來不穩定天氣，下周中期本港有大驟雨及狂風雷暴，提醒市民上班上學前留意天氣情況及天文台發出的最新天氣消息。

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