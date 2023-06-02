閃電行雷．屯門和田邨︱梁榮武教閃電雷聲3秒心法　籲勿拆主力牆

屯門和田邨和喜樓一個高層單位，周四早上（1日）在黃雨及雷暴警告下疑遭雷電劈中。天文台資料顯示，本港周四全日錄得12,367次雲對地閃電，前天文台助理台長梁榮武今日（2日）在商台節目解釋，閃電非行直線，路線具隨機性及無法預測，雖然從未聽聞在水泥石屎大廈內有人因雷劈受傷，但他提醒「落雨收衫」時要注意閃電及雷聲相隔時間。



他解釋，如兩者相距少於3秒，代表閃電位置與市民身處地方極近，更佳做法是瀏覽天文台「閃電位置資訊服務」，如閃電位置與所在地極近便勿「收衫」。他又提到，除了避雷針及避雷系統，大廈的鋼筋及水泥亦有避雷作用，而當行雷閃電後，短時間內不應接觸室內金屬物體，包括水龍頭，「鋼筋水泥可以令閃電電流唔會走入屋企裡面，所以唔好打通主力牆喇。」



單位疑被雷劈中出現火光（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖

周四錄12,367次雲對地閃電 新界東最多

天文台網頁資料顯示，周四全日錄得12,367次雲對地閃電，當中5,783次在新界東出現，屯門和田邨所在的新界西有2,706次，大嶼山有2,397，其餘的1,481次在港島及九龍區出現。

閃電會派「先頭部隊」通前路 路線具隨機性

梁榮武今日在商台節目解釋，閃電會派出「先頭部隊」打通前路，選擇最易方向前進，除了好像今次的「之」字形行走，甚至向上行，路線具隨機性及無法預測，故會出現今次未必能擊中避雷針情況。

前天文台助理台長梁榮武。（資料圖片）

鋼筋水泥具避雷作用 梁榮武：唔好打通主力牆喇

不過，梁榮武強調，閃電期間如身處室內，「基本上無事」，他從未聽聞在水泥石屎大廈內有人因雷劈受損傷：「鋼筋水泥可以令閃電電流唔會走入屋企裡面......所以唔好打通主力牆喇。」他指閃電電流會經鋼筋走，部份室內金屬物品屆時或會帶電，如水龍頭，故暫時不應接觸。

留意天文台閃電位置資訊 知悉閃電位置與身處地是否極近

被問到如行雷閃電時，「落雨收衫」會否有危險時，梁榮武指，閃電及雷聲相隔時間如相距少於3秒，即代表閃電位置與市民身處地方極近，「閃電一下後即刻嘭一聲就唔好收衫。」他又提醒天文台網頁及手機應用程式「我的天文台」有「閃電位置資訊服務」，如閃電位置與居所極近，也不應急趕「收衫」。

身處室外聽天由命 盡快前往室內及車廂躲避

至於身處室外，梁榮武直言是聽天由命，沒太多安全之策，除了基本的不要在大樹下躲避，應盡快前往室內及車廂，「市民好鐘意行山，更加要留意閃電位置，閃電位置同你好近，就要躲避。」