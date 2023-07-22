熱帶風暴杜蘇芮下周漸靠近台灣　未來數日持續酷熱　料最高達34度

7月起踏入打風季節，繼颱風「泰利」襲港後，再有另一颱風即將於下周初生成。天文台指，在正午12時，熱帶風暴「杜蘇芮」集結在馬尼拉以東約1100公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，預料「杜蘇芮」下週會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。



天文台預料「杜蘇芮」下週會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。（資料圖片）

天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港正午時分，多處地區氣溫上升至33度左右，包括上水、元朗公園、黃大仙等。

受高空反氣旋影響，未來兩三日華南沿岸地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。在正午12時，熱帶風暴「杜蘇芮」集結在馬尼拉以東約1100公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。

天文台預料，「杜蘇芮」下週會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

下周初最高氣溫達34度

「杜蘇芮」其外圍下沉氣流會在下週中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。根據天文台九天天氣預報，未來數日最高氣溫可達攝氏33或34度。下周二起天氣開始驟晴驟雨，局部地區有狂風雷暴，情況會持續至下周一。