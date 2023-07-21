颱風杜蘇芮｜歐美兩大電腦最新預測　連登仔：吹得越大越無料到

7月21日凌晨5時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已經增強成熱帶風暴並命名為「杜蘇芮」（Doksuri），名字由韓國氣象部門提供，為禿鷲、猛禽、狼鷹的意思。不少港人都十分關注下星期會否再打風，但歐、美兩大電腦近日卻「改口風」，指「杜蘇芮」正在移向台灣。



（天文台）

直至本日（21日）下午4時，「杜蘇芮」位於北緯13.9度，東經132.7度，並向西緩慢移動，十分鐘平均風速為35節。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）早前預測「杜蘇芮」下周四（27日）會進入香港400公里，但他們最新的預測已修正為「杜蘇芮」正向台灣方向移動，並於下周四掠過台灣後減弱再移向廈門及福洲方向；而美國全球預報系統（GFS）則維持「杜蘇芮」向台灣方向移動的預測，料下周四進入黃海範圍。

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天文台於下午2時，亦更新了路徑預測，天文台預測風暴屆時已經增強至強颱風，並移至呂宋以東。而天文台亦有提到指預報時間愈長，熱帶氣旋的可能路徑範圍會愈大，以現時預測下星期三的路徑，可能路徑範圍半徑高達 465 公里，大概相等於近半個呂宋地區。現時系統只能預測「杜蘇芮」會趨向呂宋以東海域，但往後到底會趨向南海北部、還是台灣、東海，以至韓國，則有相當大的不確定性，經過香港的概率暫時僅為「1-10%」以及「10-20%」，預料要到下星期才會逐漸明朗化。

熱帶氣旋預測路徑（天文台）

熱帶氣旋路徑概率預報 藍色到淺藍色即指未來九天熱帶氣旋經過某地方的概率只有1-30%（天文台）

2017年8月23日超強颱風天鴿最高持續風速為每小時185公里，天文台預測，「杜蘇芮」下周三（26日）中心附近最高持續風速達到每小時155公里。有連登「軍師」認為這次「杜蘇芮」有機會增強至跟天鴿同樣水平。

翻查資料，台灣對上一次有「強烈」颱風已經要追溯到2019年8月7日的利奇馬，有網民亦「看破世事」，指通常「預早就吹到好大嘅風都會轉向或者無料到，反而靜雞雞果啲就會打到八號」。一眾「食過返尋味」想再放一日風假的網民對此當然是持悲觀意見多，看到「李氏力場」再次發威，只能含淚表示「香港果然是個福地」、「下星期準時返工」。