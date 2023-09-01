颱風蘇拉｜澳門下午2時掛8號風球　下午3時半將封港珠澳大橋

超強颱風蘇拉逼近，澳門政府今日（1日）預告，將於下午2時改發8號西北風球，受天文大潮疊加風暴潮影響，預料入夜後，風力和水浸情況將會在短時間內加劇，有機會重現超強颱風山竹的水浸威力，不排除今晚會改發更高風球和紅色風暴潮，當局將執行颱風期間風暴潮低窪地區疏散撤離計劃，並會在下午3時半封閉港珠澳大橋和蓮花大橋。



澳門氣象局預計9月1日晚間改掛9號風球機會屬中等至較高。（澳門氣象局截圖）

低窪地區料出現1至1.5米水浸 疏散撤離居民

澳門政府早上11時半舉行聯合記者會，交代颱風最新情況。澳門保安司黃少澤表示，隨着熱帶氣旋蘇拉逼近，澳門將於下午2時發出8號風球，明日（2日）的凌晨到清晨時份，有可能發出9號，甚至10號風球。

他續指，隨着蘇拉向珠江口逼近，疊加風暴潮和天文大潮的影響，氣象局將於下午2時發出橙色風暴潮警告，低窪地區有機會出現1至1.5米水浸，故政府會採取低窪地區疏散撤離計劃。他又預告，若蘇拉正面吹襲珠江口，則有機會發出紅色風暴潮警告。

他又指，因應氣象局將發出8號風球，澳門將於下午3時半封閉港珠澳大橋和蓮花大橋，西環大橋下層行車路會在下午3時開放，讓輕型客車和特許車輛行駛，但若最終發出9號風球，該車道亦須封閉。

澳門氣象局指蘇拉風力正在增強（澳門氣象局截圖）

明日蘇拉升級強颱風 澳門以南掠過 屆時風勢最猛烈

地球物理暨氣象局局長梁永權表示，蘇拉的強度維持超強颱風級別，今日下午將會進入澳門200公里範圍，隨後風勢將會增強，最新觀測資料顯示，距離蘇拉中心外圍約100至120公里附近，已錄得10級或以上風力，預料若蘇拉正面或近距離吹襲澳門，今晚會考慮有需要發出更高風球。

他續指，受天文大潮影響，內港一帶已錄得輕微水浸，暫錄得20厘米水浸，預料蘇拉路徑會非常接近珠江口，受天文大潮疊加風暴潮影響，水浸情況將會非常明顯，預料9月2日，低窪地區將會出現達1.5米深的水浸，「要留意啲水可能會嚟得好快，短期之內會上升得好快」，不排除會在黃昏或晚間改發紅色風暴潮警告。

他又指，雖然現時市面大致平靜，但預料入夜後，風力會明顯轉差，風力或會在短時間內增加，按當局現時預料，蘇拉會在明日（2日）初時，在澳門正南面，以強颱風級別略過，「喺南面略過，個風先係最猛、最烈嘅時間」，更有機會重現山竹級別的水浸，提醒市民做好防風、防水的準備。