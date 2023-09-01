風球蘇拉｜馬會宣布明晚六合彩延至周日攪珠　投注站今停開

超強颱風蘇拉襲港，天文台改掛8號風球，並在今日（1日）大部份時間維持。香港馬會獎券有限公司宣布，由於颱風關係，原定於明晚（2日）舉行的六合彩攪珠（第23/099期）將順延至星期日（3日）舉行，已購買的彩票仍然有效，而馬會場外投注處今日將不會開放。



▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼



+ 7

已購買的今期六合彩彩票仍然有效

香港馬會獎券有限公司宣布，六合彩攪珠（第23/099期）順延至9月3日舉行，已購買的彩票仍然有效，而除了馬會場外投注處今天不會開放，顧客服務熱線包括1818、1817和1880，以及電話投注服務亦會暫停，其中電話投注服務將於八號烈風或暴風信號取消後的兩小時後恢復服務。馬會指，顧客可透過數碼平台，包括網上投注服務「投注區」www.hkjcracing.com、馬會投注三合一、Racing Touch及GoalX投注應用程式或1886電話投注自動服務系統投注。

▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼

