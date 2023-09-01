颱風蘇拉｜366航班取消　40班延誤　機管局籲乘客向航空公司查詢

超強颱風蘇拉逼近，香港正懸掛八號風球。機管局今早大約8時（1日）表示，至今已有366班航班取消，約40班延誤，約600班航班順利運作。機管局又稱，今早出發航班運作大致正常，但下午2時後航班基本已取消，旅客應向航空公司查詢航班情況。



超強颱風蘇拉逼近香港，多間航空公司預告9月1日上午起停航，凌晨時分機場有乘客等上機，人數不多。（歐陽德浩攝）

今早部分航班運作如常

國泰航空表示，前往紐約的CX840航班，及前往泗水的CX779航班如常，其他在今日下午2時，至明早10時的航班全數取消。發言人呼籲市民在官網查詢最新資料，並指會提供最新消息，親戚間亦會有彈性機票處理安排，包括豁免手續費。

香港航空稱，昨日下午開始宣佈取消航班，在今日下午3時至明早上午11時半，大部分航班取消或延誤，今日有25班航班取消，明日暫時有11班取消。

香港快運在今明兩日取消70個航班。大灣區航空表示今早有3班機出發，今明兩日其他航班飲飛行安全考慮全部取消，並向受影響旅客致歉。

超強颱風蘇拉逼近香港，多間航空公司預告9月1日上午起停航，凌晨時分機場有乘客等上機，人數不多。（歐陽德浩攝）

機場大樓會持續開放

機管局今日大約8時表示，至今已有366班航班取消，約40班延誤，約600班航班順利運作。今下午2時後出發航班基本已取消，但發言人稱機場大樓24小時開放，無論「幾多號風球都開」，大樓可在惡劣天氣間運作，有足夠技術人員留守，確保機場隨時運作。此外，機管局稱昨日起已準備防風措施、增派人手協助旅客，機場內的餐廳、便利店會延長服務時間以及增加食物供應。