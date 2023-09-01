颱風蘇拉｜陳國基赴緊急中心發出指示　有水浸風險的行人隧道封閉

超強颱風蘇拉逼近，天文台懸掛8號風球，政府各部門昨日（8月31日）為多區居民做好準備。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強和副局長卓孝業，今日（9月1日）早上到了保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，視察準備情況。



陳國基表示，天文台預計今日稍後天氣將急速轉壞，已指示中心人員務必繼續密切監察蘇拉對本港不同地區的影響，因應風險評估，協調有關部門和機構果斷應對。特別是針對低窪地區，陳國基已指示中心人員協調相關部門將有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施封閉，以策萬全。

陳國基其後與民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正，以及民政事務總署署長張趙凱渝，前往位於梁顯利油麻地社區中心的臨時庇護中心，了解地區的準備情況。鑑於蘇拉來勢洶洶，民政事務總署今次特別提早由昨晚8時起開放各區的臨時庇護中心，讓有需要的市民入住。

▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼



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颱風蘇拉風力強勁，陳國基表示，政府將保障市民生命財產和公共安全放在首位。感謝政府各部門、政府承辦商、公共交通公具營運商和其他相關機構人員，在風暴下堅守崗位，全力以赴維持市面安全有序運作。

陳國基呼籲市民繼續做好防禦措施，切勿進行追風、海上或其他危險的活動。他又表示，政府會排足夠人手，包括在風暴過後盡快開通任何被障礙物阻塞的主要道路，盡早恢復正常公共交通服務和正常市面運作。

▼8月31日 鯉魚門居民防範風暴潮▼

