颱風蘇拉｜北區車主義載至風球完結　5類人優先　街坊感動祝平安

超強颱風蘇拉襲港，天文台發出8號風球，視乎風力變化，將評估是否在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。風暴之下市民或有緊急外出需要，但找的士談何容易，有北區街坊在上水地區群組發文，稱「北區義載直至風球完結」，以長者、小孩、孕婦、小動物及醫護人員優先，更明確指謝絕打賞。地區性帖文吸引近1,500人讚好，多人感謝司機付出，呼籲他路上小心。



有北區車主在地區群組發文，稱風暴期間義載有需要街坊。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

颱風蘇拉風力驚人，許多市民早早儲糧留家以策安全，不過始終會有緊急出門的情況。有北區街坊在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，發揮鄰里守望相助精神，稱「北區義載直至風球完結」，其中會優先接載老人、小孩、孕婦、小動物及醫護人員。另外他指如果有住在偏遠地區的獨居長者，需要食物、照明用品、飲用水，可與他聯絡，更明言謝絕乘客的打賞，「可以為你哋服務係我嘅榮幸」。

街坊有愛引來網民大讚，着樓主「小心開車！注意安全」、「萬事小心，勞煩晒」、「一切小心，北區市民有福」、「暴風下小心，記得食早餐」、「好人一生平安，感謝你」。有網民暖心提醒樓主做好事之餘要留意蘇拉風力，「今次個風好強，強度好似山竹咁，真係萬事要小心」、「個風將會好勁，8號波上水都完全無風，一切小心，好人有好報」。

網民指該名好心車主非首次為北區街坊提供義載。（fb「上水人大聯盟」圖片）

資料圖超強颱風蘇拉逼近香港，9月1日上午遇上天文大潮，沙田城門河水位上升，政府在行人隧道入口竪起鐵欄，提醒市民不要進入。（梁鵬威攝）

有網民認出車主，指他已非首次在惡劣天氣或打風期間義載，部份網民表示有醫療需要會聯絡樓主，更有準爸爸留言感謝，「太太可能呢兩日生，怕的士拒載，正為此事感到擔憂，見到呢個post感到香港還有愛！」。有區內餐廳亦留言稱願意向樓主提供膳食「唔好客氣，真心想出分力，2點前，有氣有力先可以為社會貢獻」。

（facebook群組「上水人大聯盟」）