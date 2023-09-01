颱風蘇拉｜澳門下午2時改發8號風球　氣象局：有機會正面襲澳

超強颱風蘇拉來襲，澳門氣象局已於下午2時，改掛八號西北風球。預測澳門風力將會增強，下午二時超強颱風蘇拉集結在澳門以東約 200 公里。氣象局指已錄得十級或以上風力，預料蘇拉有機會正面吹襲澳門。而今早澳門在三號風球期間，部分地區已出現輕微水浸的情況。



澳門氣象局指，熱帶氣旋繼續接近澳門，澳門的持續風速現正或預測將達63公里/小時至117公里/小時，陣風約達至180公里/小時。

澳門已於下午二時改掛八號風球（澳門氣象局圖片）

氣象局：有機會正面襲澳 已錄得十級或以上風力

澳門氣象局又指，雖然超強颱風蘇拉環流較小，但強度仍維持超強颱風級別，今日下午將進入澳門200公里範圍，而距離蘇拉中心外圍約100至120公里附近，已錄得10級或以上風力，預料蘇拉有機會正面吹襲澳門，氣象局今晚將考慮改發更高風球。

氣象局又指，由於蘇拉將會非常接近珠江口，受天文大潮疊加風暴潮影響，預料明早低窪地區有機會出現1.5米左右水浸，水位可能在短時間內快速上升。

澳門稍後可能改發9號或以上風球（澳門氣象局）

澳門當局呼籲市民完成一切的預防措施，如鎖緊門窗和加固當風的玻璃；如非必須外出的人士應逗留在安全的室內場所，遠離當風的門窗；停止一切戶外及海上活動。澳門當局又指隨著熱帶氣旋與澳門的實際距離和方位的變化，澳門的主要風向亦會隨之改變，因此，原本不當風的位置可能會變為當風，公眾切勿掉以輕心。

蓮花大橋下午3時10分暫停通關

連接澳門和珠海橫琴的蓮花大橋將會封閉，珠澳兩地口岸管理部門協商一致，橫琴口岸將於下午3時10分暫停通關。