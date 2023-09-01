颱風蘇拉｜北方港漂被超市搶空場面「嚇親」驚問一句話惹網民爆笑

颱風蘇拉襲港，天文台昨（３１日)提前預警會掛８號風球，不少市民擔心會打幾日風，一如以往去超市掃貨，以致食物貨架被清空，不少來港或居港的內地人第一次見識如此震撼場面，不禁驚訝，更紛紛在小紅書發文。



颱風蘇拉逐漸逼近香港，雖然經過一個夜晚蘇拉看似無風無雨，但不少專家也提醒市民要做好防風措施。不少市民昨日也儲糧到超市掃貨，以致各區超市都呈現貨加清空的情況。有自稱是「港碩」的居港內地人更在小紅書以「沒見過ＨＫ台風的港碩人真的會害怕」為題發文，指超市情況尤如大場面，惠康賣方便麵的地方圍了一大圈人，生命麵包都被買光了…從來没見過颱風的北方内陸人真的會害怕」，還在網上大家「會否停水電嗎」。

也有內地網民表示對超市情況瑟瑟發抖，指蔬菜區、泡麵區和麵包區「真的啥也無了」，更擔心餐廳是否真的不開門，又擔心自己住在三十多層高樓，會不會有危險。

不少香港網民也温提各位居港內地人只要做好防風措施便不用太擔心，「一般顶多半天一天。大部分情况不會停水電」、「別出門就好了，關好窗」、也有網民說每次颱風來就是吃火鍋打麻將的時候，好讓首次遇上風球的港漂們放心。