颱風蘇拉．片｜逼近廣東海面　汕尾民眾直擊風大浪急：十幾年未有

超強颱風蘇拉來勢洶洶，廣東多地已經提前停課停運。深圳等城市已經嚴陣以待，防禦措施全面升級，漁船紛紛回港避風。其中汕尾市更是將轉移10萬人。



廣東省氣象服務中心分享汕尾民眾「小馬哥」現場拍攝的影片，可見9月1日颱風來襲前岸邊的浪高。小馬哥分享汕尾當地高規格防禦，「追風十幾年，第一次見到如此高標準嚴要求的防禦，為了不讓遊客留下，所有酒店必須全部停業！門全部鎖起來！還有專人檢查」，小馬哥表示，來不及走了的遊客則統一到避險點躲避。



據此前報道，8月31日，汕尾市人民政府防汛防旱防風指揮部就宣布，於9月1日零時起到防颱風Ⅰ級應急響應結束之前，在全市範圍內實行「五停」（即：停課、停工、停產、停運、停業）措施。

根據氣象、水文、海洋部門預測，今年第9號颱風「蘇拉」（超強颱風級）極大機率於9月1日在汕尾正面登陸，風力強度可能超過2013年天兔颱風，海域4至6米巨浪、狂浪，風暴潮增水大，伴隨大暴雨到特大暴雨，防禦形勢極其嚴峻。

此外，另外一個民眾於廣東省汕尾市東海鎮陸豐縣城拍攝的影片則可以看到，縣城的樹被被強風吹，全部倒向了一邊。