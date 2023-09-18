香港夜繽紛｜旅發局10招推動夜經濟　向旅客派總值1億晚間消費券

政府啟動「香港夜繽紛」計劃以促進香港夜經濟，旅遊發展局今日（18日）公布本月至今年底推出連串活動，其中至少10招助谷香港夜經濟，除了贊助復辦中秋節大坑舞火龍，也會特別向內地及海外宣傳亞洲最好氣氛的香港萬聖節；五年來首復辦的實體美酒佳餚巡禮，會玩到晚上11時；並會裝飾廟街，11月辦美食街。



針對旅客，推出「香港夜饗樂」計劃，向旅客派100元餐飲消費券，共100萬份，限晚上6時後到旅遊區的「優質」認可餐廳及參加酒吧消費，不設最低消費要求；並於11月至明年1月開設旅客專享開篷巴士夜遊香港優惠，每人每晚20元可多次上落。



旅發局主席彭耀佳(左)及總幹事程鼎一(右)公布將全力舉辦一浪接一浪在晚間舉行的旗艦盛事。(旅遊發展局提供圖片)

旅遊發展局10招推動香港夜經濟：

1.贊助中秋節大坑舞火龍，舞到銅鑼灣道；

2.加強萬聖節裝飾，向內地及海外宣傳這個亞洲最好氣氛萬聖節；

3.復辦實體美酒佳餚巡禮，飲飲食食到晚上11時；

4.推出「香港夜饗樂」計劃，向旅客派$100餐飲消費券，共100萬份；

5.開設旅客專享開篷巴士夜遊香港優惠；

6.裝飾廟街，11月辦美食街；

7.300間餐廳酒吧參加「品味全城」推出美食；

8.11月舉辦香港繽紛冬日節；

9.復辦香港跨年倒數維港放煙花；

10.與內地多個社交平台合作，吸引內地旅客來港過夜。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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政府上周四啟動「香港夜繽紛」活動，為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，令香港的晚上活起來、動起來。旅發局今（18日）宣布，在數月將舉辦數個晚間盛事更推出「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，吸引香港市民以及旅客在晚間消費。

旅客專享：香港夜饗樂餐飲消費劵及開篷巴士夜遊

旅發局宣布，11月起將向訪港旅客送出 100 萬份價值港幣 100 元的「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，以鼓勵旅客夜間出外消費。旅客在晚上6時後憑劵光顧以上餐廳即可100元。除此之外，大受旅客歡迎的開篷巴士亦推出夜遊優惠，由今年11月至明年1月，旅客於傍晚6時後，只需20元便可乘搭3條指定路線，穿梭香港島、九龍多個著名景點及地標。

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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除了惠及旅客的活動，旅發局由9月起將配合中秋、萬聖節、聖誕節、除夕節日推各種活動。

「大坑舞火龍」於中秋復辦 萬聖節設多個打卡位

時隔4年，「大坑舞火龍」將於由9月28日至30日復辦。市民和旅客可在大坑一帶街道觀賞火龍巡遊。

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10月萬聖節期間，旅發局將於中環、銅鑼灣、尖沙咀，以及公共交通工具等加添節日裝飾，讓市民、旅客打卡留念。

闊別 5 年「香港美酒佳餚巡禮」復辦

闊別 5 年的「香港美酒佳餚巡禮」亦將於10月16至19日期間於中環海濱活動空間舉辦，活動將首次引入「中國葡萄酒」、芬蘭酒品、泰國的熱帶葡萄酒等。屆時將設300 個攤位，除了多國酒品、食物外，亦設「品味學堂」，了解不同食材與酒品配搭的可能性。

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維港傍設巨型聖誕樹 除夕當晚維港將有煙花匯演

11月旅發局將推出「香港繽紛冬日巡禮」，設巨型聖誕樹於維港傍，除夕當晚，維港將有煙花匯演，讓市民及旅客送舊迎新。

除了以上活動外，旅發局表示，正與商會及政府部門商討於廟街舉辦美食活動， 添加節日裝飾佈置等，有關詳情會適時公佈。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局的美酒佳餚巡禮及香港跨年倒數將回復疫前規模，是不少本港居民及旅客期盼己久來港參與的大型活動。加上串連中秋節、萬聖節及聖誕節『香港繽紛冬日巡禮』全方位節慶宣傳推廣，以及多項響應『香港夜繽紛』的活動，相信定能營造全城熱鬧夜間氛圍，吸引旅客與香港市民一起親身感受香港多姿多采的夜間魅力。