中秋國慶｜高空反氣旋繼續覆蓋華南　中秋前夕至國慶翌日均有驟雨

撰文：余心美
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天文台預測，高空反氣旋繼續覆蓋華南，預料一股東北季候風會在星期四（28日）抵達華南沿岸，本周後期包括中秋節當日（29日）該區有幾陣驟雨，本港有局部地區的雨勢較大，及會有雷暴。受東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸風勢較大及有驟雨，國慶日（1日）仍是有幾陣驟雨，當日起計一連三日離岸吹6級風。
此外，位於越南以東海域的熱帶低氣壓，正移向越南中部峴港一帶。

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天文台今日（26日）表示，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。一股偏東氣流正影響廣東沿岸。下午天氣酷熱，今晚大致天晴，吹和緩至清勁東至東北風。

展望明日（27日）大致天晴，持續酷熱。隨後兩三日有幾陣驟雨，星期四（28日）局部地區有雷暴。

未來九日天氣預報。（天文台圖片）

天文台表示，高空反氣旋會在明日（27日）繼續覆蓋華南。預料一股東北季候風會在星期四（28日）抵達華南沿岸，本周後期該區有幾陣驟雨。從九日天氣預測所見，中秋節（本周五）氣溫26至31度，大致多雲有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台表示，位於南海中部的廣闊低壓區會為該區帶來不穩定天氣。受東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸風勢較大及有驟雨。國慶日（下周日）大致多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度。

越南的低壓區今早8時的路徑。（天文台圖片）

位於越南的低壓區，今早八時位置在北緯 16.8 度，東經 106.4 度，即香港之西南約1,020 公里，中心附近最高持續風速為每小時 40 公里，，正移向越南中部峴港一帶。

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